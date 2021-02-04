接触网检修工：地铁“蜘蛛侠”（聚焦洛阳地铁人）

当在地铁站候车时，您可曾抬头看过轨道上空一道道输电线缆，这就是地铁接触网。飞驰的地铁列车离不开接触网送电，而为地铁供电保驾的是一群空中“蜘蛛侠”——接触网检修工。

当在地铁站候车时，您可曾抬头看过轨道上空一道道输电线缆，这就是地铁接触网。飞驰的地铁列车离不开接触网送电，而为地铁供电保驾的是一群空中“蜘蛛侠”——接触网检修工。

日前，记者走进洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司维修工程部供电车间接触网工班办公室，探秘地铁“蜘蛛侠”的工作。

在办公室，一张挂在墙壁上的地铁接触网线路图尤为显眼。“接触网是地铁的‘生命线’，一旦发生故障将导致地铁运营中断。”工班长张鹏洋介绍。

尤其是高架线接触网，暴露在离地面20多米的高空之中，经受着高温、雷电、暴雨、大风等各种恶劣天气的影响，可能遭遇的意外情况数不胜数。要保证接触网零故障、零隐患，靠的正是持续不断地重复巡检和检修。

接触网作业具有“三高”特点：高压、高空、高危，因此接触网检修工只能在夜间地铁停运时到次日凌晨4时这一运营的“空档期”争分夺秒检修。“日落而作，日出而息”是接触网检修工的真实写照。

夜幕降临，正是接触网检修工开始工作的时间。接触网高约4米，检修工需要利用梯车进行检修。梯车高约3米，张鹏洋和同事们穿戴好防护用品、腰捆安全绳爬上梯车。梯车上自带一个作业平台，长宽都是1米多，仅能供两个人同时作业。

天天高空作业、作业空间又比较狭小，相对危险的工作环境促使接触网检修工练就了一身好本领。

“作业时间比较紧张、环境复杂，我们需要在平台上来回穿梭，操作设备仪器，检查接触网线岔、锚段关节、分段绝缘及电连接等重点部位，把所有专业设备调节到最好的状态。”张鹏洋介绍。

保证接触网的每一个部位水平高度一致是接触网检修工的一项重要工作。为此，他们在像蜘蛛一样悬在高空的同时，还需要不断地用激光测量仪反复测量高度，并对此进行调整。

“检修时，测量的数据要精确到毫米。”张鹏洋说，在隧道中工作时，不管是调整悬挂、检查接触网导线、涂抹导电膏，还是紧固螺栓，大家都要不停重复着仰头、半蹲、弯腰的动作，一直要干到次日凌晨4时前后结束作业。

正是如此繁重的工作，确保了地铁每日的安全运行。“只要列车能够安全运行、准点到达，我们再辛苦也有满满的成就感。”张鹏洋自豪地说。（记者 孙小蕊 通讯员 角亮武 孙亚军）