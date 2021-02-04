“半小时漫画”系列作者陈磊：期待有机会用漫画呈现古往今来的洛阳

日前，由市新华书店和市少年儿童图书馆联合举办的“作家面对面”图书分享会，邀请“半小时漫画”系列作者、漫画式科普的开创者陈磊来到洛阳，与读者分享创作历程，一起“笑看漫画”。

陈磊现场创作漫画

日前，由市新华书店和市少年儿童图书馆联合举办的“作家面对面”图书分享会，邀请“半小时漫画”系列作者、漫画式科普的开创者陈磊来到洛阳，与读者分享创作历程，一起“笑看漫画”。

活动期间，“混子哥”陈磊接受了本报记者的专访。问答之间，让我们一起听听他如何用漫画表达洛阳。

记者：来到洛阳，您对洛阳的印象如何？

陈磊：这次是第一次来洛阳，因为行程比较紧，还没来得及认认真真了解，不过去了十字街、丽景门，喝了羊肉汤。

来洛阳之前，对洛阳的印象都是从历史书、电视上了解的，洛阳是一座历史悠久的文化名城。我去了老城西大街，在那条古色古香的街巷，随处可见市井生活的场景，忽然抬头一看，巨大的丽景门在眼前矗立，这样的震撼感，像极了洛阳这座城市长期以来在我心中的感觉——不仅有浓厚的生活气息，而且蕴藏着极其深厚的历史文化宝藏。

记者：作为超人气知识偶像，您创造了全新的科普方式。在画漫画之前，您从事什么工作？是如何突破行业壁垒，成功转型的？

陈磊：我是学机械的，标准的理工男，我的第一份工作是汽车设计师。表面看来，这两个行业跨度很大，但对我来说没有太大影响。在本职工作之外，我一直坚持画漫画。

我从小就爱画画，也喜欢看漫画。小时候课本上的很多知识，有的过几年就忘掉了，但我看的漫画很久之后想起来依然印象深刻，人物的表情、动作和故事情节，时间再久也会记得十分清楚，所以我尝试着将曾经影响我的漫画与知识结合起来，以表达更加丰富的内容，让知识更容易被人们接受。兴趣使然，我把画漫画做成了主业。