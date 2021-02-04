洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次

昨日15时，随着58岁市民刘秀琴在洛龙区开元东社区卫生服务中心完成新冠疫苗接种，洛阳新冠疫苗接种量达到100万剂次。

15日下午，洛龙区开元东社区卫生服务中心，居民有序接种新冠疫苗（记者 张光辉 通讯员 张俊望 刘静 摄）

昨日15时，随着58岁市民刘秀琴在洛龙区开元东社区卫生服务中心完成新冠疫苗接种，洛阳新冠疫苗接种量达到100万剂次。

记者昨日在开元东社区卫生服务中心看到，该接种点投用4个登记台、7个接种台，18名医护人员轮流上岗，放弃午休时间为辖区居民、学校教师和派出所民警接种新冠疫苗，到场人员在社区工作人员的引导下有序排队接种疫苗。该接种点相关负责人说，居民接种新冠疫苗的积极性很高，接种点每天从市疾控中心冷链运回的疫苗，基本当天都能接种完毕。

市疾控中心相关负责人介绍，去年12月28日，洛阳启动新冠疫苗重点人群紧急接种工作。截至今年3月底，我市按时按量完成第一阶段接种任务，累计接种疫苗超过31万剂次。按照河南省新冠肺炎疫情防控指挥部关于扩大人群接种范围、分段做好各类人群新冠疫苗接种的要求，洛阳积极推进针对18岁以上目标人群的接种工作。本轮新冠疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予补助，居民个人不负担费用。截至昨日18时30分，我市累计接种新冠疫苗1060599剂次。

该负责人说，目前，各接种点主要面向社区居民及单位的预约人员，根据统计数据制订计划，来向疾控中心申请疫苗数量，通过精准预约以提高接种效率，也缩短个人的排队接种时间，“按照要求，辖区居民主动向所在单位或社区进行登记后，单位或社区可与接种单位商定接种日期，通过精准预约安排新冠疫苗接种人数和接种时间”。

据了解，目前河南省疾控中心推出新冠疫苗接种预建档功能，个人可关注“河南疾控”公众号进行登记预建档，以提高门诊接种效率，缩短接种等待时间。

该负责人表示，目前，新冠疫苗流通接种和疑似预防接种异常反应等相关信息已全面纳入免疫规划信息系统管理，实现疫苗来源可查、去向可追，保证接种工作安全、高效开展。（记者 王博东 通讯员 梁秀梅）