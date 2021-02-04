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省委党史学习教育第三巡回指导组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.19 08:36

　　14日至昨日，省委党史学习教育第三巡回指导组来我市开展巡回指导。省委党史学习教育第三巡回指导组组长邵景良、副组长李海民，市领导赵会生、何伟、王飞等参加相关活动。

　　在洛期间，巡回指导组先后到洛阳师范学院、洛阳理工学院、河南科技大学、洛龙区、新安县等地，进校园、进社区、进农村、进机关，深入基层、深入群众，通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、明察暗访等形式，对我市开展巡回指导。

　　在17日召开的汇报会上，市委副书记赵会生汇报我市党史学习教育开展情况。他说，自党史学习教育开展以来，洛阳注重分类施策“学党史”，突出抓好县处级以上领导干部这个重点，坚持党员全覆盖，推动党史学习教育深入群众，着力抓好广大群众、青少年群体学习，不断增强党史学习教育针对性、实效性；坚定信仰信念“悟思想”，从科学理论、红色资源、百年巨变、典型事迹中感悟百年党史，教育引导党员群众坚定理想信念；聚焦群众期盼“办实事”，深入开展“1+7+N”办实事行动，推动学习教育成果转化为为民服务的实际成效；围绕发展定位“开新局”，把学习党史与立足本职、开创新局结合起来，确保“十四五”开好局、起好步。下一步，洛阳将以此次巡回指导为契机，坚持问题导向和目标导向，紧盯重点任务、突出关键环节，推动党史学习教育取得新进展、新成效。

　　邵景良指出，洛阳党史学习教育开局良好、进展顺利，呈现出领导有力、起步扎实、重点突出、氛围浓厚等特点，取得了阶段性成果。要抓住学习党史这个基础，突出抓好学习习近平总书记重要讲话精神，注重方式方法创新，提高针对性和实效性，提高学习质量和效果。要抓住感悟思想伟力这个关键，通过学习党史，不断强化党的创新理论武装。要抓住为群众办实事这个重点，在办实事中体现群众需求导向、增强政治效果、增强群众工作能力，解决群众“急难愁盼”问题。要抓住开拓事业新局这个落脚点，把党史学习教育与贯彻新发展理念、做好换届工作、防范化解重大风险、加强党的建设等结合起来，坚守底线思维，推动学习教育与高质量发展两不误两促进。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳]
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