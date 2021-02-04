洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

97岁老人过生日 社区工作人员忙张罗为其准备生日宴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.19 08:30

　　近日，涧西区重庆路街道二社区97岁居民张玉秀过生日。在社区党委书记李亚娟的张罗下，社区工作人员和张玉秀的子女一起，做了丰盛的生日宴，也实现了老人多年的心愿。

　　有人择菜，有人做饭，有人陪张玉秀说话，老人的老同事、老邻居也先后赶来。中午，张家高朋满座、饭香阵阵、笑语连连，大家围坐在张玉秀身旁，为他唱起了生日歌。在烛光和掌声中，老人的眼眶渐渐湿润了……

　　重庆路街道二社区老旧小区多，居民也多是老年人。张玉秀是该社区1号南街坊的居民，受社区多年照顾，他一直有个心愿——想跟照顾自己多年的社区工作人员吃顿“团圆饭”。前段时间，他来到社区办公室看望大家，也提到了这个心愿。

　　“没二话”“都要去”“好好给老人做顿饭”……眼下，重庆路街道二社区正在开展“我为群众办实事”实践活动。在李亚娟看来，为群众办实事不能只体现在硬件设施改善、生活条件保障等方面，还要以实际行动关爱老年人的精神生活。

　　说干就干，社区工作人员聚齐后，有的订蛋糕，有的列菜单，有的联系张玉秀老人的老朋友。在老人生日当天，大家提着新鲜的蔬菜和肉来到张家吃“团圆饭”。

　　“我一生的幸福都是党和国家给的，能有这么快乐的晚年生活我很知足。”吃下一口蛋糕，张玉秀回忆起从前。抗战时期，他在老家东北积极抗日，先加入抗日游击队，后参加八路军；解放战争时期，他在战斗中负伤，后转入地方工作；20世纪50年代，他响应号召，南下参加建设，为洛阳的发展贡献了大半生。

　　“我的心愿终于实现了，很开心，也很感谢。”张玉秀动情地说。（记者 赵硕 通讯员 李元榕）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门石窟凸显“神牛图” 快看看你拍的...
  • 洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾...
  • 巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调...
  • 洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次
  • 洛阳今年将重点推进10项重点改革事项
  • 广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【...
  • 洛阳造摩托车出口形势喜人
  • 机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人...
  • 曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城...
  • 刘宛康到伊滨区调研项目建设
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳周公庙博物馆举行...
    洛宁县：锦绣田园美如画
    洛阳造摩托车出口形势喜人
    洛阳古代艺术博物馆藏...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    推窗扑面来

    金眶鸻

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605