97岁老人过生日 社区工作人员忙张罗为其准备生日宴

近日，涧西区重庆路街道二社区97岁居民张玉秀过生日。在社区党委书记李亚娟的张罗下，社区工作人员和张玉秀的子女一起，做了丰盛的生日宴，也实现了老人多年的心愿。

近日，涧西区重庆路街道二社区97岁居民张玉秀过生日。在社区党委书记李亚娟的张罗下，社区工作人员和张玉秀的子女一起，做了丰盛的生日宴，也实现了老人多年的心愿。

有人择菜，有人做饭，有人陪张玉秀说话，老人的老同事、老邻居也先后赶来。中午，张家高朋满座、饭香阵阵、笑语连连，大家围坐在张玉秀身旁，为他唱起了生日歌。在烛光和掌声中，老人的眼眶渐渐湿润了……

重庆路街道二社区老旧小区多，居民也多是老年人。张玉秀是该社区1号南街坊的居民，受社区多年照顾，他一直有个心愿——想跟照顾自己多年的社区工作人员吃顿“团圆饭”。前段时间，他来到社区办公室看望大家，也提到了这个心愿。

“没二话”“都要去”“好好给老人做顿饭”……眼下，重庆路街道二社区正在开展“我为群众办实事”实践活动。在李亚娟看来，为群众办实事不能只体现在硬件设施改善、生活条件保障等方面，还要以实际行动关爱老年人的精神生活。

说干就干，社区工作人员聚齐后，有的订蛋糕，有的列菜单，有的联系张玉秀老人的老朋友。在老人生日当天，大家提着新鲜的蔬菜和肉来到张家吃“团圆饭”。

“我一生的幸福都是党和国家给的，能有这么快乐的晚年生活我很知足。”吃下一口蛋糕，张玉秀回忆起从前。抗战时期，他在老家东北积极抗日，先加入抗日游击队，后参加八路军；解放战争时期，他在战斗中负伤，后转入地方工作；20世纪50年代，他响应号召，南下参加建设，为洛阳的发展贡献了大半生。

“我的心愿终于实现了，很开心，也很感谢。”张玉秀动情地说。（记者 赵硕 通讯员 李元榕）