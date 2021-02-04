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坚定不移沿着总书记指引的方向走下去—— 一论深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.19 08:35

　　牢记殷殷嘱托，砥砺奋进征程。

　　17日召开的全市领导干部会议，传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及全省领导干部会议精神，动员全市上下牢记嘱托、提升站位，凝心聚力、真抓实干，确保习近平总书记重要讲话和指示精神在洛阳落地生根、形成生动实践，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

　　孟夏时节，万物并茂。时隔一年多，在“十四五”开局、新征程开启的历史节点，在党史学习教育深入开展、党的百年华诞即将到来的关键时刻，习近平总书记再次莅临河南视察，主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会，看特色产业，话乡村振兴，谈中医药发展。这次视察，时机特殊、主题重大、期许殷切，饱含着对人民群众的深情牵挂、对生态建设的念兹在兹、对河南发展的关心厚望，为我们走好新征程指路领航。

　　多少春华秋实，多少厚望如山。2009年以来，习近平总书记5次到河南视察、3次参加全国两会河南代表团审议，始终情系中原大地，从“中原更加出彩”的寄语，到“谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章”的期望，再到“让黄河成为造福人民的幸福河”的嘱托，一次次高远战略谋划，一次次照亮河南前路。作为中原城市群副中心城市、黄河流域重要节点城市，作为全省发展的增长极、新引擎，每每把习近平总书记对河南工作的一系列重要指示批示精神贯通起来学习，都深感总书记的关怀是持续的、深厚的，深感总书记在激励着我们、期待着我们，都能激发更强烈的方向感、更充足的发展动力！

　　树高千尺不忘根，江河万里总思源。党的十八大特别是“十三五”以来，河洛儿女沿着习近平总书记指引的方向阔步前行，在中原更加出彩中致力多出彩、出重彩，发展定位实现新提升，综合实力迈上新台阶，城乡建设呈现新面貌，民生福祉达到新水平，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，全面建成小康社会取得重大历史性成就。探寻洛阳浓墨重彩的“制胜密码”，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在于新发展理念的落地生根。说到底，在于我们始终按照习近平总书记的指示要求去做！

　　这次河南视察，习近平总书记重申了南水北调工程的重大意义，洛阳作为丹江口水库的水源地之一，需要扛起更重担子、作出更大贡献；丰富了治水兴水的重要思想，对于因水而名、缘水而兴的洛阳，尤为具有针对性、指导性；明确了中医药事业发展大方向，洛阳中医药历史文化厚重、资源丰富，亟待我们在厚植优势中把中医药做大做强；肯定了发展特色产业的探索实践，启示我们持续打造特色品牌，把资源优势转化为产业优势、发展优势……总书记的重要讲话和指示精神，统揽全局、高瞻远瞩，思想深邃、内涵丰富，无不为我们进一步指明了前进方向、带来了发展机遇。

　　学之愈深，知之愈明，行之愈笃。当前和今后一个时期，我们要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神作为首要政治任务，深入学习领会、把准精髓要义，特别是要准确把握总书记专程视察南水北调工程的战略考量，准确把握总书记关于治水兴水、中医药传承创新发展、保障国家粮食安全、为人民谋幸福等的重要要求，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，抓好传达学习、宣传宣讲、调查研究、以知促行，推动学习不断走深走心走实。

　　潮头登高再击桨，无边胜景在前头。坚定不移沿着总书记指引的方向走下去，不断把学习成果变成工作实效，我们定能绘好洛阳更加出彩的绚丽篇章！(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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