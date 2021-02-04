洛阳高速交警驰援故障旅游客车 50余名乘客被送至安全区域

日前，记者从洛阳高速交警支队得知一件事：一辆旅游客车在高速公路上出故障，50余名乘客无处安置，高速交警及时到场施救转运，避免了危险的发生。

日前，记者从洛阳高速交警支队得知一件事：一辆旅游客车在高速公路上出故障，50余名乘客无处安置，高速交警及时到场施救转运，避免了危险的发生。

12日15时许，洛阳高速交警支队接到路政人员求助，在洛栾高速下行59公里处，一辆挂豫A车牌的大客车抛锚。民警赶往现场看到，故障客车后方有提醒标志，司机正在查看车况。因为天气较热，有数十名乘客站在护栏外安全区域，还有10余人站在应急车道上，存在安全隐患。

经了解，大客车拉51名乘客从郑州到栾川重渡沟游玩，返程时因发动机过热抛锚，司机已联系所属公司，但因转运车辆无法及时赶到，他们只能待在高速公路上等待。

“司机没有及时提醒乘客，我们对其进行批评教育，但最重要的是及时将乘客送至安全区域。”洛阳高速交警支队洛栾中队中队长刘明洛说，他们随后紧急调集警车、路政巡逻车等7辆车到现场参加转运。

然而，这7辆车均为小型面包车，仍无法将乘客一次性带离。幸运的是，民警在陆浑服务区看到一辆旅游大巴正在停车下客休整，经协商，这辆旅游大巴被紧急征调，最终将所有被困乘客安全转运至服务区。

当天16时50分，事故车所属的旅游公司派新车赶到，所有乘客安全离洛。（记者 王博 东通讯员 李旋）