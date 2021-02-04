洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳高速交警驰援故障旅游客车 50余名乘客被送至安全区域

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.19 08:19

　　日前，记者从洛阳高速交警支队得知一件事：一辆旅游客车在高速公路上出故障，50余名乘客无处安置，高速交警及时到场施救转运，避免了危险的发生。

　　12日15时许，洛阳高速交警支队接到路政人员求助，在洛栾高速下行59公里处，一辆挂豫A车牌的大客车抛锚。民警赶往现场看到，故障客车后方有提醒标志，司机正在查看车况。因为天气较热，有数十名乘客站在护栏外安全区域，还有10余人站在应急车道上，存在安全隐患。

　　经了解，大客车拉51名乘客从郑州到栾川重渡沟游玩，返程时因发动机过热抛锚，司机已联系所属公司，但因转运车辆无法及时赶到，他们只能待在高速公路上等待。

　　“司机没有及时提醒乘客，我们对其进行批评教育，但最重要的是及时将乘客送至安全区域。”洛阳高速交警支队洛栾中队中队长刘明洛说，他们随后紧急调集警车、路政巡逻车等7辆车到现场参加转运。

　　然而，这7辆车均为小型面包车，仍无法将乘客一次性带离。幸运的是，民警在陆浑服务区看到一辆旅游大巴正在停车下客休整，经协商，这辆旅游大巴被紧急征调，最终将所有被困乘客安全转运至服务区。

　　当天16时50分，事故车所属的旅游公司派新车赶到，所有乘客安全离洛。（记者 王博 东通讯员 李旋）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门石窟凸显“神牛图” 快看看你拍的...
  • 洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾...
  • 巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调...
  • 洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次
  • 洛阳今年将重点推进10项重点改革事项
  • 广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【...
  • 洛阳造摩托车出口形势喜人
  • 机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人...
  • 曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城...
  • 刘宛康到伊滨区调研项目建设
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳周公庙博物馆举行...
    洛宁县：锦绣田园美如画
    洛阳造摩托车出口形势喜人
    洛阳古代艺术博物馆藏...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    推窗扑面来

    金眶鸻

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605