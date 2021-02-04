洛阳特色农业发展将获农业保险保驾护航

近日，我市分别同中原农险河南省分公司、中国人保财险洛阳分公司签署“农业保险助力乡村振兴”合作协议，进一步完善农业保险政策，提升农业保险服务能力，更好为乡村振兴保驾护航。 近日，我市分别同中原农险河南省分公司、中国人保财险洛阳分公司签署“农业保险助力乡村振兴”合作协议，进一步完善农业保险政策，提升农业保险服务能力，更好为乡村振兴保驾护航。 根据合作协议，洛阳将与两家保险机构在诸多领域展开深入合作：在“保险+粮食安全”方面，围绕小麦、玉米等主要粮油作物，推动保险产品“扩面、增品、提标”，创新实践完全成本保险、大灾保险等保险产品；在“保险+特色农业”方面，以沟域生态经济为重点，围绕优质林果、杂粮、瓜菜、中药材、花卉苗木等特色产业，创新开发保险产品，助推农业供给侧结构性改革；在“保险+金融”方面，发挥保险增信功能，建立“政银保担”模式，更好为新型农业经营主体提供融资支持。此外，保险机构还将为现代农业产业园建设、壮大村集体经济、提高农业机械化水平等提供全方位保险服务，助力农业农村现代化。（记者 白云飞 通讯员 王勇）