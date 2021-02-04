巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调剂、多源互补的现代水网

洛阳，因水而名、依水而建、缘水而兴。回溯历史，伊洛河畔孕育文明之源，隋唐大运河贯通南北，铸就了千年古都的辉煌。迈进新时代，从“四河同治”到新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，现代化生态都市圈优势日益彰显。一部洛阳史堪称一部治水史。

黄河洛阳段水清岸绿

开栏语

在中原大地，习近平总书记继擘画新时代黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔蓝图之后，又就推进南水北调后续工程高质量发展进行战略部署。习近平总书记的重要讲话和指示精神，为洛阳治水兴水提供了根本遵循。全市领导干部会议明确提出，要把落实习近平总书记关于治水兴水的重要要求与推动黄河流域生态保护和高质量发展结合起来，与推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动结合起来，书写好新时代节水治水兴水的“洛阳答卷”。洛阳网今起开设《书写好治水兴水“洛阳答卷”》栏目，展现洛阳推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动的生动实践，推动全市上下牢记殷殷嘱托、实干奋斗争先，全面提升治水兴水水平。

水是生存之本、文明之源。水运关乎国运，水脉联通命脉。

洛阳，因水而名、依水而建、缘水而兴。回溯历史，伊洛河畔孕育文明之源，隋唐大运河贯通南北，铸就了千年古都的辉煌。迈进新时代，从“四河同治”到新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，现代化生态都市圈优势日益彰显。一部洛阳史堪称一部治水史。

习近平总书记强调，进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，形成全国统一大市场和畅通的国内大循环，促进南北方协调发展，需要水资源的有力支撑。

诚然，水资源格局影响发展格局。推进高质量发展，必须加快构建现代水网，全面提升水安全保障能力。对此，我市将把习近平总书记关于治水兴水的重大要求与融入黄河战略、推动新时代治水兴水行动结合起来，立足流域整体和水资源空间均衡配置，加快构筑兴利除害的现代水网体系，书写好治水兴水的“洛阳答卷”。

水情：洛阳“富水又缺水”

人逐水而居。洛阳水脉蜿蜒、水网密布，塑造了独特的城市形态，也增添了秀美的城市气质。

俯瞰市域版图，河洛大地横跨黄河、淮河、长江三大流域，流域面积超过100平方公里的河流有50条，还有数以千计的河流涧溪遍布城乡。它们流淌过熙熙攘攘的城、阡陌灯火的乡，滋养着沃土，哺育着人民，牵一发动全身。

从流域分布看，黄河流域占总面积的81.8%，主要涉及黄河干流和洛、伊、涧、瀍四条主要支流，这也奠定了洛阳黄河流域主要节点城市的地位。作为“中原水塔”，高耸的伏牛山成为三大水系的分水岭，孕育了长江流域的淯河、白河以及淮河流域的北汝河等主要河流。在南水北调中线工程这条特殊的水脉中，就有一泓来自我市淯河的清泉。

不仅如此，立足保障水安全，全市范围内建成百余座水库星罗棋布。其中，大型水库就有5座，涉及黄河小浪底水库、西霞院水库，伊河陆浑水库，洛河故县水库及已经下闸蓄水验收的北汝河前坪水库。

临水而居，是洛阳城镇布局的突出特色，直观给人以“富水”的印象，但这并不意味着洛阳水资源充足。市水利局负责人坦言，洛阳平均水资源总量约28亿立方米，人均约400立方米，仅为全国平均水平的1/5，加之“十年九旱”的气候特征，资源型缺水问题日渐成为影响高质量发展的刚性约束。

洛阳“富水又缺水”的矛盾，症结在于时空分布极不均衡、利用结构不合理，出路则在于坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。

调蓄：节水调水两手硬

习近平总书记指出，要想国泰民安、岁稔年丰，必须善于治水。

“十三五”时期，我市坚持系统观念，统筹处理好开源和节流、存量和增量、时间和空间的关系，系统实施“四水同治”和“四河五渠”综合治理，推动全市域水环境大保护大治理大提升。

“人多水少”的水情，决定了必须坚持节水优先。近年，我市坚持把水资源作为最大的刚性约束，在严控总量前提下，推动再生水利用、雨水集蓄利用、节水灌溉等重点任务实施。2020年，全市万元工业增加值用水量降至24立方米，万元GDP用水量降至19.9立方米，成功创建省级节水型城市。

与此同时，聚焦打破水资源时空分布不均问题，我市遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，科学推进实施以小浪底南岸灌区、引黄入洛、引畛济涧为代表的调水工程和以前坪水库为代表的大中小型水库蓄水工程。

在构建现代水网体系中，我市充分发挥调蓄骨干工程作用，坚持科学引水、有效退水，加快推动水系连通，完善水循环体系，年均引黄1.79亿立方米，循环利用后向黄河退水1.53亿立方米，超过引水总量的85%，实现水系循环、活水畅流、高效利用。

发力：构筑水网强支撑

发展是硬道理，水则是硬约束。审视洛阳，“构建兴利除害的现代水网”已经提上重要日程，相关任务写入《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，并明确提出，完善水利基础设施网络，打造丰枯调剂、多源互补的现代水网。

根据规划，我市已谋划确定一批现代水网重大项目，重点加快黄河小浪底南岸灌区、故县水库灌区、前坪水库北岸灌区等重大水利工程建设，加快新安县引黄调蓄等引水调蓄工程建设，科学谋划实施一批中小型水库、水系连通工程，合理高效利用水资源，增强水利公共产品供给和水安全保障能力。

在工程推进中，我市将在全面加强节水、强化水资源刚性约束的前提下，统筹加强需求和供给管理，坚持系统观念，坚持遵循规律，坚持节水优先，坚持经济合理，加强生态环境保护，加快建设兴利除害的现代水网。

一截截垒砌，一寸寸夯实，一汩汩流淌，一方方润泽。全市领导干部会议提出，要准确把握习近平总书记关于治水兴水的重要要求，把节水优先贯穿始终，把科学用水落到实处，把综合治水引向深入，不断在治水兴水上取得新突破新进展，以水资源集约节约利用支持高质量发展。

当前和今后一个时期，我市将深入贯彻落实习近平总书记关于治水兴水的重要论述，立足洛阳都市圈和现代化强市建设，大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，绵绵用力、久久为功，全面提升治水兴水水平，让河洛大地的水脉连起来、活起来、美起来，真正成为造福人民的幸福河。（记者 白云飞 通讯员 陈亚辉 文/图）

生动实践

伊水游园：岸绿水清生态美

昔日荒郊河滩，今朝休闲好去处。初夏的伊水游园，河岸生机盎然，“乐道”曲径通幽，水面上成群的白鹭、野鸭悠然自得。置身林水一体、人水相亲的滨水郊野生态之中，心情格外清爽惬意。

伊河水脉的嬗变，重塑了城市颜值和气质。可就在几年前，这些优美的岸线空间还是“藏污纳垢”的地方——垃圾遍地、“散乱污”企业扎堆、黑臭水体滋生，水质不良、河岸不绿、堤防不牢、设施不全、道路不畅等问题依然突出。

2017年，我市全面启动“四河三渠”综合治理。彼时，伊河治理驶入“快车道”。在全面清理整治乱占、乱采、乱堆、乱建等问题基础上，我市统筹推动截污治污、河岸治理、路网环通、沿河棚改等重点工作，岸线生态环境发生了翻天覆地的变化。

水是湿地的灵魂。在伊水游园治理中，保护优先、自然恢复为主的理念贯穿始终，宜水则水、宜林则林、宜草则草，水生陆生植物合理搭配，深水浅滩合理布局，水岸小岛交相辉映。现在，这里已经成为水鸟栖息的天堂。

生态是最普惠的民生福祉。如今，伊水游园还统筹布局“乐道”、健身场地、儿童乐园以及城市驿站、城市书房等各类配套设施，打造集生态休闲、体育健身、观光娱乐等功能于一体的大型综合生态公园，成为洛阳市民休闲的网红“打卡地”。 (云飞)