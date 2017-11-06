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记者跑腿：已入住公共租赁住房，还能申请经济适用住房吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.19 08:22

　　本期关注

　　市民王女士在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询，她已成功申请了公共租赁住房，还能申请经济适用住房吗？

　　听您倾诉

　　此前，王女士申请了瀍河区公共租赁住房，目前已经入住。最近，她正在为以后的生活做打算。“如果有条件的话，今后打算申请购买一套经济适用住房，但是我现在已经申请了公共租赁住房，以后还能申请购买经济适用住房吗？”王女士说，她还想了解，将来如果她购买了经济适用住房或其他性质房产，还需要一段时间进行装修，在此期间还能住公共租赁住房吗？

　　所跑单位

　　市住房保障和房产服务中心

　　跑腿经历

　　市住房保障和房产服务中心相关部门负责人介绍，公共租赁住房保障户、廉租住房实物配租保障对象、廉租住房租赁补贴保障对象均可以申请购买经济适用住房或其他性质房产，但已购买经济适用住房或其他性质房产的市民，无法再享受公共租赁住房、廉租住房的保障政策。

　　“廉租住房租赁补贴保障对象，购买经济适用住房或拥有其他性质房产，自网上签约日或登记日之次季度起，将停止享受廉租住房保障政策。”该负责人说，廉租住房实物配租保障对象、公共租赁住房保障户在购买经济适用住房或拥有其他性质房产后，要到管理部门办理廉租住房、公共租赁住房腾退，如暂时无法退房，还能享受3个月的过渡期。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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