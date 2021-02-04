今日洛阳局部有阵雨 但不影响本周升温“主旋律”

今天晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西南风3级左右，气温15℃到26℃

本周天气的主旋律是两个字——升温，其他的天气只能算是小插曲。

昨天天气晴好，记者在洛龙区一些景观湖中看到，湖中有成群的小蝌蚪拖着长尾巴，在水里游来游去。一段时间后，这些小蝌蚪将长成青蛙，蛙声将成为夏夜的伴奏曲。一些人不喜欢听蛙声，觉得影响睡眠质量。其实，青蛙是捕捉蚊虫的高手，所食昆虫绝大部分为农业害虫，对农业有益，大家应保护青蛙。

河南省气象服务中心提醒，今明两天，我省西部、南部、北部有阵雨、雷阵雨，局地伴有短时大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，请注意防范。

强对流天气出现，主要是因为在大气层形成上层冷、下层暖的一个不稳定层结。从低层看，由于5月以来西太平洋副热带高压明显增强西伸，南方暖湿气流加强，向北输送的暖湿空气带来大量的水汽和热量。同时，高空的冷空气也具有一定实力。一旦有北方冷空气南下，激发对流发生后，随着冷空气东移南下的带动，我国自西北向东南的各地就会出现强对流天气。水汽比较充沛，强对流天气带来的风雨影响就比较大。

来看看今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，我市受高空槽东移的影响，预计今天晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西南风3级左右，气温15℃到26℃；明天多云转晴天，偏西风2级到3级，气温12℃到30℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)