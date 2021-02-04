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广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 21:58

　　夜幕时分，沿着涧西区广州路向北前行，不知不觉间街灯亮了起来，逛街购物、品尝美食的人群如潮水涌动。热闹纷繁之下，店面生意好起来了，餐厅订单多起来了，商圈人气旺起来了……

　　改造提升后的广州市场步行街，无疑是洛阳一颗璀璨的“夜明珠”。街道两侧特色美食、国潮文创、休闲甜品、百货零售等商铺鳞次栉比，应有尽有。逛累了，可以在充满文艺范儿的城市书房稍做歇息，翻阅记录洛阳历史的书籍，或者到咖啡店安静地喝一杯咖啡，感受全新的生活方式和理念。

　　这里承载着几代洛阳人的记忆。

　　广州市场步行街是洛阳著名的商业街，始建于二十世纪五十年代。在“一五”时期，第一拖拉机制造厂、洛阳轴承厂等“共和国长子”相继落户涧西。为解决从全国各地而来的10万多名建设者及家属的生活保障问题，我市紧急到上海、广州请求政府支持，动员国营和民营的商家迁往洛阳，上海市场、广州市场应运而生，并在此后相当长一段时期内担当洛阳商业体系中满足群众衣、食、住、行最高水平的代表。

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[ 责任编辑：崔利利]
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