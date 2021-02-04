洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾自由”现在正是时候【视频】

最近，全国多地小龙虾价格大幅缩水成为热门话题。今日，记者走访我市海鲜市场、超市了解到，眼下，我市小龙虾的价格正是一年中最低的时候，原因是4月底以来，养殖成本较低的“稻田虾”大量上市。

最近，全国多地小龙虾价格大幅缩水成为热门话题。今日，记者走访我市海鲜市场、超市了解到，眼下，我市小龙虾的价格正是一年中最低的时候，原因是4月底以来，养殖成本较低的“稻田虾”大量上市。预计未来半个多月内，虾价将一直保持在低位。想要实现“小龙虾自由”，现在正是最佳时间。

小龙虾价格大幅下降，每斤最低10元以下

今日上午，在新区大张盛德美超市，小龙虾被摆在海鲜区的显眼位置，个头较小的普通小龙虾，售价为每斤售价23.8元。个头大的优质小龙虾，每斤售价39.8元。“这个价格已经比上个月降低了不少。”超市工作人员说，4月份，普通小龙虾每斤可以卖到30多元，随着货源越来越多，小龙虾的价格也在持续下降。

在西工区七一路农贸市场，小龙虾的价格更加亲民。“现在正是小龙虾价格最低的时候。”商户郭辉说，他卖的小龙虾是青虾，按个头大小，可分为“小青”“中青”“大青”三个等级。目前，“小青”的售价为10元一斤，“中青”的售价为13元一斤，“大青”的售价为25元一斤。

在老城区洛阳宏进农批市场，小龙虾的价格更加便宜。记者走访多家商户了解到，该市场“小青”的售价在每斤10元以下，“中青”的售价在每斤13至15元之间，“大青”的售价在每斤20元左右。