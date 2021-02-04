机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人乘机

导盲犬进机舱坐飞机咯！18日，记者从洛阳北郊机场获知一件新鲜事儿，在一架由洛阳飞往昆明的航班上，来了一个特殊“旅客”，一只陪主人乘机的导盲犬。

导盲犬进机舱坐飞机咯！18日，记者从洛阳北郊机场获知一件新鲜事儿，在一架由洛阳飞往昆明的航班上，来了一个特殊“旅客”，一只陪主人乘机的导盲犬。

日前，云南籍盲人旅客陈女士带着她的导盲犬，从昆明乘飞机经停洛阳前往大连参加活动。当飞机经停洛阳时，她得知大连的活动已取消，便取消了后续行程，准备从洛阳乘机返昆明。

据洛阳北郊机场有关部门工作人员介绍，一般宠物搭乘飞机是不能进入机舱的，只能办理活体托运，进入货舱。但具有犬类工作证，有相关检验检疫证明，“证件齐全”并符合相关规定的工作犬，可以在航班起飞前24小时以上向机场或航空公司申报，获批后方可携带犬只进入机舱。

陈女士在洛阳短暂停留后，按规定进行了申报。洛阳北郊机场接陈女士携带导盲犬登机申请后，随即为她及导盲犬启动了特殊旅客保障程序，由机场值机员第一时间联系航空公司，并获得航空公司许可，机场方也安排专职人员查验导盲犬的驯养证、工作证、检验检疫证明、特制牵引绳、口罩等必需品。