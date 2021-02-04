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龙门园区河东社区率先完成今年老旧小区组团连片改造任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 20:59

　　18日，龙门园区河东社区内，修葺一新的公安派出所即将投用，不少居民在自发装修住宅，始建于20世纪50年代的这个老社区内，呈现一派新气象。

　　用河东社区党支部书记韩振宾的话说，通过老旧小区改造，他们社区正在越来越多的量变积累中，实现“质变”转型。

　　河东社区前身为龙门煤矿家属区，紧邻世界文化遗产龙门石窟。去年以来，河东社区积极探索“组团连片”改造，对3个居民小区实施统筹规划、集中改造，使老社区焕发了新容颜，“老”居民过上了“新”生活。

　　日前召开的第二季度洛阳市城镇老旧小区组团连片改造工作观摩督导推进会透露，河东片区在全市率先实现今年改造任务竣工。韩振宾介绍，受惠于老旧小区组团连片改造的好政策，河东社区发生一系列喜人变化。

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[ 责任编辑：崔利利]
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