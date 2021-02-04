小满节气，到洛阳市少儿图书馆免费参加亲子活动吧

5月21日，我们将迎来二十四节气中的第八个节气——小满。俗话说，小满小满，麦粒渐满；小满不满，干断田坎；小满小满，生活美满。
5月21日，我们将迎来二十四节气中的第八个节气——小满。俗话说，小满小满，麦粒渐满；小满不满，干断田坎；小满小满，生活美满。
5月21日，我们将迎来二十四节气中的第八个节气——小满。俗话说，小满小满，麦粒渐满；小满不满，干断田坎；小满小满，生活美满。
洛阳是二十四节气的起源地，人们会吃碾馔、吃苦菜、祭药王，忙活一番迎接小满的到来。虽是夏季，对麦子来说却到了成熟的“秋”，新鲜麦穗可尝出甘甜之味。
在小满前一天，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办免费亲子活动“‘小满’知多少”，有兴趣的朋友赶快报名参加吧！
活动时间：5月20日上午9点半至10点半
活动对象：5岁至6岁儿童(亲子活动，一大一小，因场地限制，限报5组家庭，报满即止)
主讲老师：张琳(先锋泰伦德幼稚园)
活动内容：1.认识小满节气；2.教小朋友背诵古诗《五绝小满》；3.手工制作沉甸甸的麦穗
报名电话：18638358896
(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜)
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