洛阳今年将重点推进10项重点改革事项

洛报融媒记者18日从市委改革办获悉，今年，我市将安排6个领域228项改革事项。其中，我市将重点推进10项重点改革事项，以重要领域和关键环节改革带动全面深化改革。

洛报融媒记者18日从市委改革办获悉，今年，我市将安排6个领域228项改革事项。其中，我市将重点推进10项重点改革事项，以重要领域和关键环节改革带动全面深化改革。

深化国企国资改革

今年，我市将推进市属企业二、三级子公司混合所有制改革，重点完成国宏集团、旅发集团等市属企业子公司混改项目3个以上；健全以管资本为主的国有资产监管体制，探索开展分类授权放权、事中事后监管、差异化考核，完成全市国资国企实时在线监管系统建设；稳步推进国有资本投资(运营)公司改革，推进国宏集团深化改革试点，支持符合条件的企业向国有资本投资(运营)公司转型发展。

承接落实好省赋予更大的发展自主权

按照省政府出台的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》要求，督促指导市直各相关部门做好承接工作，确保涉及洛阳的244项省级经济社会管理权限在规定时限内接得住、用得好。

深入推进营商环境综合改革

围绕打造全国一流、全省领先营商环境，构建中西部地区场域载体“强磁场”的目标，营造一流政务服务和市场环境。建立市县两级统一的受审分离政务服务模式，逐步实现群众申办事项分类别无差别受理；持续深化“证照分离”改革，全面实现企业开办“一日办结”“零成本”；加快数字政府建设，推进政府数据开放共享，优化提升一体化政务服务平台、“洛快办”功能，推广电子认证，提高不见面审批占比，提升政务服务市域通办能力，探索推进都市圈内政务服务“一网通办”。

深入推进产业集聚区体制机制改革

以体制机制改革为牵引统筹推进产业集聚区机构编制调整、土地集约利用、“二次创业”、整合优化提升等各方面工作；完善配套政策，在开发运营主体市场化、人事薪酬制度等方面探索创新，形成产业集聚区综合改革创新协同机制，打造高质量发展的“主战场”和“强引擎”。

健全洛阳都市圈内部协同发展机制

建立健全规划引导约束机制，细化洛阳都市圈发展规划实施方案，编制都市圈国土空间、综合交通、生态保护等专项规划，形成都市圈发展一体化规划体系；强化政策协同，抓好洛济深度融合和洛平、洛三、洛焦联动发展，按照“文旅破题、交通跟进、产业对接”要求，积极融入郑洛西高质量发展合作带建设；创新生态保护新模式，推进区域环境污染共保共治。