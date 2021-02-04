洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

龙门石窟凸显“神牛图” 快看看你拍的龙门石窟有吗？【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 18:28

　　近日，网上一则《龙门石窟凸显“神牛图”》的帖子引发网友热议。18日上午，记者在龙门石窟东山向对面望去，奉先寺的轮廓的确神似一头牛。龙门石窟研究院相关专家表示，“神牛图”主要源于游客特定的视角，其形成蕴含着古人高超的智慧。

　　远观奉先寺的轮廓，像极了一头“神牛”

　　“龙门石窟凸显神牛图！四川有卧佛，洛阳有神牛！快看看你拍的龙门石窟有吗？”近日，一名游客与家人参观龙门石窟时，拍到奉先寺的轮廓是一幅“神牛图”，便在网上发了这样一则帖子。

　　不少网友跟帖：“找了找，还真有！太神奇了！”“我也刚去过龙门石窟，找了一下我拍的照片，真的发现像神牛！”“龙门现神牛，牛年牛气冲天！”……

　　今天上午，记者来到龙门石窟，从东山石窟检票口进入，登上左侧数十级台阶，从一个平台上望向对面的奉先寺，其轮廓像极了一头“神牛”，卢舍那大佛等佛像位于“神牛图”的中央，画面十分奇妙。

　　龙门石窟研究院副研究员焦建辉说，龙门石窟是一座艺术宝库，游客从不同角度都能发现它的美，“神牛图”的发现主要源于游客独特的视角。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 速看！洛阳市疾控中心发布疫情防控最...
  • 今起，洛阳地铁敬老卡可以人脸识别进...
  • 5月不知何处玩？洛阳“神秘古寨”等待...
  • 今年是著名考古学家、洛阳文物考古事...
  • 国际博物馆日 看洛阳文物修复师如何“...
  • 洛阳再添一座博物馆！古瓷标本博物馆...
  • 让洛阳音乐走向国际！市音乐家协会国...
  • 洛阳市纪委将对全市党员干部家风建设...
  • 赞！洛宁这条最美乡村旅游路成乡村振...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳加快建设“东方博...
    孟津区城关镇朱庄社区...
    赞！洛宁这条最美乡村...
    孟津老旧小区绽新颜 家...
    精彩热帖

    丰收在望

    初夏时节的洛阳印象

    鸟来福到

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605