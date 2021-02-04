龙门石窟凸显“神牛图” 快看看你拍的龙门石窟有吗？【视频】

近日，网上一则《龙门石窟凸显“神牛图”》的帖子引发网友热议。18日上午，记者在龙门石窟东山向对面望去，奉先寺的轮廓的确神似一头牛。龙门石窟研究院相关专家表示，“神牛图”主要源于游客特定的视角，其形成蕴含着古人高超的智慧。

近日，网上一则《龙门石窟凸显“神牛图”》的帖子引发网友热议。18日上午，记者在龙门石窟东山向对面望去，奉先寺的轮廓的确神似一头牛。龙门石窟研究院相关专家表示，“神牛图”主要源于游客特定的视角，其形成蕴含着古人高超的智慧。

远观奉先寺的轮廓，像极了一头“神牛”

“龙门石窟凸显神牛图！四川有卧佛，洛阳有神牛！快看看你拍的龙门石窟有吗？”近日，一名游客与家人参观龙门石窟时，拍到奉先寺的轮廓是一幅“神牛图”，便在网上发了这样一则帖子。

不少网友跟帖：“找了找，还真有！太神奇了！”“我也刚去过龙门石窟，找了一下我拍的照片，真的发现像神牛！”“龙门现神牛，牛年牛气冲天！”……

今天上午，记者来到龙门石窟，从东山石窟检票口进入，登上左侧数十级台阶，从一个平台上望向对面的奉先寺，其轮廓像极了一头“神牛”，卢舍那大佛等佛像位于“神牛图”的中央，画面十分奇妙。

龙门石窟研究院副研究员焦建辉说，龙门石窟是一座艺术宝库，游客从不同角度都能发现它的美，“神牛图”的发现主要源于游客独特的视角。