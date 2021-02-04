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暑假特价班开始招生。
【朴新彩虹教育】
新三、新七年级暑假特价班
单人报名199元/3科
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均可立降100元学费
99元/3科/27次课/54小时
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仅需99元
就可以学习27次课
包含语数英3个科目
名额有限！预报从速！
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【上课时间】
课程分为多期，分层教学
根据暑假具体时间安排选择期次
【拼团报名对应年级】
2升3年级
6升7年级
【课程内容】
新三年级暑假特价班
课程内容
新七年级暑假特价班
课程内容
家长们要知道，每个升年级的时期，都是学习生涯的重要转折点，新接触的科目、学习要求、学习习惯、学习思维，各方面都是转变的关键时期。学习科目从两门变三门，再到中学一年变九门。学习容量成倍增加，如果没有好的学习方法，短期内很难适应。
通过暑假班让孩子提前预习课本衔接三、七年级新知识体系，帮助孩子从低年级到高年级顺利过渡。
利用整个暑假班让孩子养成定时专心学习，合理安排时间的学习习惯，顺利帮助孩子从被动学习转向主动学习，以便提前适应新阶段。
所以，家长们不要以为现在考虑暑假班还太早。未雨绸缪才是正理，又怎么会早？
朴新彩虹教育
到底凭借着什么成为
众多家长们和孩子们信赖的品牌？
下面就来看看吧！
成熟的课程体系
朴新彩虹教育自主研发最适合洛阳学生的课程体系，紧跟洛阳考纲，让学习更连贯，吸收更高效。完整细致、规划科学的课程体系体现益学的核心研发实力。
严格的教研师训
每年均投入超多精力培训、磨课和教研，严格把关教师团队的教学服务水平，历经多年的教学实践积累，给予学员和家长最佳的教学效果。
标准专业的课后回访
每天授课结束后，老师都在班级群内总结知识难点，对学生当日课堂表现及时反馈，并提供课后答疑解惑，为学习提供延续性的教学服务。
科学的分层分班
兼顾各个成绩阶段的孩子，因材施教，进行合理科学的分层分班，让学生成长更快更稳更好。
【朴新彩虹教育】
新三、新七年级暑假特价班
现只需三人团报
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