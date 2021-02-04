今后，洛阳五类残疾人可申请进入集中托养中心【视频】

今天上午，洛报融媒记者从市残联了解到，今年，洛阳116个重度残疾人托养中心将迎来两大利好：一是将积极引入更多社会爱心志愿团体，为托养中心里的残疾人定制“个性化”服务；二是托养中心接收残疾人的种类将扩大，从原先的肢体和智力残疾，扩大为包括视觉、听力、语言等在内的五大种类。

今天上午，洛报融媒记者从市残联了解到，今年，洛阳116个重度残疾人托养中心将迎来两大利好：一是将积极引入更多社会爱心志愿团体，为托养中心里的残疾人定制“个性化”服务；二是托养中心接收残疾人的种类将扩大，从原先的肢体和智力残疾，扩大为包括视觉、听力、语言等在内的五大种类。

市残联办公室相关负责人介绍，近年来，我市积极开展“阳光计划”，形成以“阳光家园”托养服务为基础，托养机构试点和贫困重度失能残疾人托养中心为依托，以日间照料、康复训练、生活自理能力训练为主要内容的残疾人托养服务体系。目前，全市九个县(市)的多个乡镇已建立起116个托养中心投入使用。