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5000余张地铁敬老卡正在发放 大家关心的问题在这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 18:08

 

　　近期，有市民咨询，申请办理地铁敬老卡有一段时间了，未接到通知领卡，想了解一下办卡进度。18日，洛阳市轨道交通集团相关技术人员说，他们共接到申请办理地铁敬老卡近9万份，办理完成的5000余张正在有序发放。对于大家关心的其他问题，相关技术人员进行了解答。

　　市民李老先生今年76岁，家住洛龙区龙丰小区C区，地铁1号线开通初期运营不久，他就到地铁1号线王城公园站，递交材料申请办理地铁敬老卡。

　　“我是3月30日递交的材料。”李老先生说，工作人员称30个工作日后卡可办下来，让他等通知。前几天，他听说不少老人已经领到地铁敬老卡，而他没接到通知，便到王城公园站咨询，工作人员查询后说他的卡还没办下来，他想了解一下办卡进度。

　　18日上午，记者来到地铁1号线王城公园站，申请办理地铁敬老卡的老人络绎不绝。在客服中心旁，站内工作人员正在发放制作好的地铁敬老卡，只见桌子上的地铁敬老卡按姓氏分类，老人手持身份证前来领卡，也有不少老人咨询办卡进度等问题。

　　洛阳市轨道交通集团运营分公司调度票务部票务技术主管韩雪说，他们现已接到申请办理地铁敬老卡近9万份，每天还有1300人左右提交申请。目前，他们办理完成的5000余张地铁敬老卡，分两批下发到王城公园站、长安路站、启明南路站、丽景门站和秦岭路站等5个站点，正在有序发放。

　　“前期信息比对率低，制卡进度相对慢一些。”韩雪说，前期申请者通过邮箱上传电子照片，线下提交纸质材料，需要人工核对两者的信息是否一致，无论是工作量还是工作难度都很大，像李老先生的情况，可能是因为信息比对进度缓慢造成卡未办理下来。

　　韩雪说，制卡是上海的一家企业，制作周期需要3周，卡回来以后他们要对申请人信息进行录入，赋予乘车权限等，然后按姓氏分类，并以短信的形式通知申请人到指定地点领卡。“有时我们忙到凌晨两三点，非工作日也不休息。”韩雪说，希望大家谅解，并耐心等待，他们会按照市委市政府“马路办公”的要求，为群众办实事，加快进度，尽快将卡发放到大家手中。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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