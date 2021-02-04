洛阳作家范小红的报告文学《寻范文正公》荣获第四届“奔流文学奖”

5月18日，洛报融媒记者从市文联获悉，我市作家范小红的报告文学《寻范文正公》荣获第四届“奔流文学奖”。

5月18日，洛报融媒记者从市文联获悉，我市作家范小红的报告文学《寻范文正公》荣获第四届“奔流文学奖”。 5月18日，洛报融媒记者从市文联获悉，我市作家范小红的报告文学《寻范文正公》荣获第四届“奔流文学奖”。 “奔流文学奖”由河南省文联主管的时代传媒集团《奔流》杂志主办，旨在奖励优秀中短篇小说、散文、诗歌、报告文学的创作，发现并培养文学新人，推动河南文学事业的繁荣与发展。 范小红，男，嵩县人，1968年12月生。范文正公(范仲淹)三十一世孙，河南省报告文学学会副会长，北京印刷学院、河南财经政法大学、河南大学客座教授。2012年度中国十大旅游风云人物，现任农家参谋杂志社社长、总编辑。(洛报融媒记者 余子愚)