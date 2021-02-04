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老城区委巡察办：巡察强实效 助力解民忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 18:03

　　“新的社区养老服务中心建成了，环境非常好，我们休闲娱乐有了新去处，大伙儿委托我感谢你们！”18日，老城区东北隅街道办事处治安街社区70岁的居民刘宝珍满脸笑意地对老城区委巡察办工作人员说。

　　事情还要从一个多月前讲起。今年4月中旬，老城区委巡察办开展专项督查行动，专门成立督查组，对东北隅街道办事处等7家单位巡察反馈问题整改落实情况进行专项督查，督促被督查单位认真整改、全面落实巡察反馈意见，确保“件件有着落、事事有回音”。

　　此前，老城区委巡察办对东北隅街道办事处党工委开展巡察“回头看”工作时，接到居民反映：治安街社区养老服务中心面积较小、设施简陋、功能单一，且设在无电梯的社区办公楼二楼，长期未发挥作用。东北隅街道办事处党工委接到巡察组的反馈意见后，多次与老城区民政局协调沟通，决定选址新建社区养老服务中心。同时，老城区委巡察办将该问题列入巡察整改台账。

　　此次专项督查行动中，督查组多次深入治安街社区养老服务中心项目现场实地督查调研，确保项目建设进度和质量。前不久，一个全新的社区养老服务中心在治安街社区建成并投入试运营。

　　该养老服务中心总面积约610平方米，各种生活服务设施一应俱全，一楼设有便民接待台、日托照料室、便民餐厅，二楼设有康复理疗室、健身活动室、棋牌娱乐室、休息室等，且配有电梯，可为老年人提供生活照料、午休餐饮、休闲娱乐、健康咨询、保健康复等多方面服务，更好地满足辖区老人的养老服务需求。

　　“以前这里是个废弃的厂房，垃圾都往这堆。现在社区把这里建成养老服务中心，既改善了环境，又方便了老年人，我们的生活更加舒心了。”提到新建的社区养老服务中心，刘宝珍高兴地连声说“好”。

　　“下一步，我们将以党史学习教育‘我为群众办实事’活动为抓手，继续聚焦民生领域突出问题，紧盯群众急难愁盼之事，把为民办事解忧作为巡察工作的出发点和落脚点，通过明察暗访、跟踪问效等方式，推进巡察整改务实功、求实效。”老城区委巡察办有关负责人说。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图 通讯员 李乐毅)
[ 责任编辑：席倩倩]
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