武器、玩具……这些古瓷不仅精美还有特殊用途

在洛阳古瓷标本博物馆里，陈列着各个时期的古瓷标本，反映了瓷器温润釉色之美、厚朴器形之美。这些古瓷当时有哪些用途？让我们一起去看看。
在洛阳古瓷标本博物馆里，陈列着各个时期的古瓷标本，反映了瓷器温润釉色之美、厚朴器形之美。这些古瓷当时有哪些用途？让我们一起去看看。
在洛阳古瓷标本博物馆里，陈列着各个时期的古瓷标本，反映了瓷器温润釉色之美、厚朴器形之美。这些古瓷当时有哪些用途？让我们一起去看看。
■临汝窑青釉马刺
年代：宋代
展品介绍：看到它，也许你会觉得它是一个饰品？这个浑身长着刺的“小东西”可是一种武器。宋金时期，金兵金兵多为骑兵，马刺则成为当时对付骑兵的重要武器。
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