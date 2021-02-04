武器、玩具……这些古瓷不仅精美还有特殊用途

在洛阳古瓷标本博物馆里，陈列着各个时期的古瓷标本，反映了瓷器温润釉色之美、厚朴器形之美。这些古瓷当时有哪些用途？让我们一起去看看。

在洛阳古瓷标本博物馆里，陈列着各个时期的古瓷标本，反映了瓷器温润釉色之美、厚朴器形之美。这些古瓷当时有哪些用途？让我们一起去看看。

■临汝窑青釉马刺

年代：宋代

展品介绍：看到它，也许你会觉得它是一个饰品？这个浑身长着刺的“小东西”可是一种武器。宋金时期，金兵金兵多为骑兵，马刺则成为当时对付骑兵的重要武器。