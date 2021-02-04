老人突发疾病冒冷汗又呕吐 两名热心城管安抚救助

18日，市民王老先生告诉记者，前几天他去医院拿药，路上突发眩晕，难受得直冒冷汗又呕吐，两名城管不仅陪伴安抚，还护送其回家，真的很感谢。

18日，市民王老先生告诉记者，前几天他去医院拿药，路上突发眩晕，难受得直冒冷汗又呕吐，两名城管不仅陪伴安抚，还护送其回家，真的很感谢。

王老先生今年70岁，家住老城区凤化街银鑫锦绣港湾小区。15日上午，他骑着电动三轮车载着老伴儿，到市第三人民医院拿治疗眩晕的药。“前几天我因眩晕住了几天院，14日刚出院。”王老先生说。

王老先生骑车行至北大街附近时，眩晕的症状又发作了。“难受得两眼睁不开，我把车停靠在路边。”老人说，过了一会儿依然很难受，直冒冷汗，还吐了一地，老伴儿看到这种情况，赶紧给女儿打电话。这时，两名城管走过来，询问他情况，并拍背安抚。他的女儿到场后，城管又开车护送他们回家。

“当时身体不舒服，我们忘了对他们说声谢谢。”王老先生说，他们没有询问俩人的名字，只知道其中一人的工号。

根据老人提供的工号，记者辗转找到两名城管，他们是老城区城市管理局违停大队的陈晓明和张龙天。陈晓明说，当时他们在街头巡逻，看到老人不舒服，立即实施救助，本想拨打120急救电话，老人说刚出院不想再去医院，他们干脆把老人护送回家。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 胡惠娟)