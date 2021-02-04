签约！洛阳·国润汽车产业园发布最新运营体系

聚力构建集群发展优势，汽车产业擎动城市未来。昨日19时，由洛阳日报报业集团主办，洛阳网、洛阳·国润汽车产业园承办的“共瀍河迭变 筑产城大业”洛阳·国润汽车产业园品牌签约仪式暨产业运营体系发布会在老城区洛邑古城景区举行。

启动仪式现场

聚力构建集群发展优势，汽车产业擎动城市未来。昨日19时，由洛阳日报报业集团主办，洛阳网、洛阳·国润汽车产业园承办的“共瀍河迭变 筑产城大业”洛阳·国润汽车产业园品牌签约仪式暨产业运营体系发布会在老城区洛邑古城景区举行。

活动现场，河南科技大学教授、博士，洛阳都市圈规划、十四五规划评审专家，洛阳社会经济蓝皮书系列丛书编委会主任席升阳从郑洛西高质量发展合作带谈起，发表了《洛阳的机遇叠加与瀍河的发展动力》主题演讲。席升阳表示，在洛阳加速度发展的背景下，瀍河整合交通、城建、文化、旅游、产业、经济等多方优势资源，包括贯穿瀍河全区的地铁1号线、“铜驼暮雨”“瀍壑朱樱”等知名景点、豫西较大的名优轿车集散地等，积极融入洛阳现代化都市圈建设，是诸多企业的投资热土与发展高地。

作为规划占地约2000亩的大型全汽车产业链专业市场，由新东润集团、国龙物流、洛阳建投共同打造的洛阳·国润汽车产业园是瀍河区九都东路汽车交易市场的承接地，也是市重点项目之一，致力于支持中原汽车产业发展、繁荣汽车商贸。新东润集团洛阳区域公司总经理梁新杰表示，洛阳·国润汽车产业园是新东润集团站在城市运营角度的企业作为，新东润集团将以园区为抓手深耕瀍河，构筑产城融合新动力。

润星产业服务平台发布

据了解，洛阳·国润汽车产业园的区位优势、汽车产业集群属性以及统一运营管理的服务保障将为企业经营提供支撑。现场，洛阳·国润汽车产业园发布润星产业服务平台，对园区最新的汽车产业运营体系予以阐述。新东润实业集团商业管理公司总经理宋若嘉表示，润星产业服务平台将贯彻落实全体系运营管理，打造全新升级的沉浸式消费场景，一站式助力企业发展。

洛阳·国润汽车产业园品牌签约

在现场嘉宾的掌声中，广汽丰田、北京现代、雪佛兰、一汽大众、起亚、别克、长安马自达等30余家品牌与洛阳·国润汽车产业园成功签约，达成战略合作协议。目前，洛阳·国润汽车产业园正在对外租售商铺，诚邀有意置业者积极入驻、与园区携手共谋新发展。(记者 谢钰旸/文 卢昭珂/图)