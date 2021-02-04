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今起，洛阳地铁敬老卡可以人脸识别进站乘车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 12:52

　　18日上午，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，18日起，洛阳地铁开通地铁敬老卡人脸识别过闸功能，实现快捷进站乘车。

　　该集团相关负责人介绍，按照市委市政府“马路办公”的部署要求，在“我为群众办实事”实践活动中，通过征求群众意见建议，进一步优化老年人乘车便捷惠民方案，简化老年卡办理程序，同时进站乘车也将更简洁。

　　今日起，满足条件的老年乘客只需携带有效身份证件，在完成人脸信息认证后，即可轻松通过人脸识别的方式过闸乘车，无须办理地铁敬老卡即可享受相关优惠政策。

　　同时，为进一步提高地铁敬老卡、地铁学生卡办理效率，自18日起，洛阳地铁取消受理电子照片资料，现场接收纸质照片用于办理乘车票证申领业务。

　　——地铁敬老卡办理可采用两种方案：

　　方式一：本人携带身份证原件(未消磁)到指定站点客服中心进行人脸及信息录入，录入成功后即可刷脸过闸进站乘车。

　　方式二：本人或监护人携带身份证复印件一份和1寸近期免冠彩色照片一张到指定站点提交资料。

　　——地铁学生卡办理时，需要由学生本人或监护人携带身份证或户口簿复印件一份、学生身份证明复印件一份和1寸近期免冠彩色照片一张到指定站点提交资料。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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