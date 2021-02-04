洛阳市纪委将对全市党员干部家风建设情况进行监督

洛报融媒记者今天获悉，洛阳市纪委于日前印发《关于建立全方位了解党员干部家风情况监督机制的实施意见》，从7个方面入手，对全市党员干部家风建设情况进行监督，督促党员干部带头廉洁治家，从严管好家属子女和身边工作人员。

洛报融媒记者今天获悉，洛阳市纪委于日前印发《关于建立全方位了解党员干部家风情况监督机制的实施意见》，从7个方面入手，对全市党员干部家风建设情况进行监督，督促党员干部带头廉洁治家，从严管好家属子女和身边工作人员。

信访举报办理监督。聚焦群众“提出来”的问题，畅通举报渠道，完善举报平台，统一接收相关信访举报，从中发现反映党员干部廉洁家风建设的问题线索，并加强分析和研判，对反映的典型性、普遍性、苗头性的家风问题提出有针对性的工作建议；加强对家风典型问题线索办理的跟踪督办。同时，加强对家风问题线索集中管理，规范进行处置，并做好干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

巡察反馈跟踪监督。聚焦巡察“巡出来”的问题开展跟踪监督，针对巡察中反馈的党委(党组)家风建设主体责任、党委(党组)成员分管责任落实不力，党员干部尤其是党员领导干部家风建设不正等问题，及时推动被巡察单位认真整改，跟踪问效；对巡察反馈的因家风不正涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索，及时分办处置。

组织生活民主监督。聚焦民主“评出来”的问题，督促各级党委(党组)将家风建设情况纳入年度民主生活会、专题组织生活会和党员民主评议，主动列席会议，通过听取个人查摆剖析、开展批评与自我批评、民主评议等，了解掌握党员干部有关家风方面的苗头性倾向性问题，及时运用“四种形态”进行处置，并督促推进整改。

个人事项审核监督。聚焦本人“报上来”的问题，针对组织部门在落实《领导干部报告个人有关事项规定》《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》，定期组织对党员领导干部个人婚姻变化和配偶、子女移居国(境)外、从业及家庭收入、房产、投资等个人有关事项报告进行抽查核查中移交的涉及家风方面的有关问题，及时跟进处理，并督促整改；督促落实领导干部个人事项报告“家属签字”制度，将监督延伸到家庭。

廉洁家访延伸监督。聚焦家访“访出来”的问题，督促落实“廉洁家访”制度，对党员干部家庭生活、家风家教以及“八小时以外”等方面情况进行全方位了解。建立廉洁家访情况登记备案制度，及时收集《家访情况记录表》，对家访中反映的情况深入分析和研判，发现家风问题做好分类处置，对于轻微的、倾向性问题及时开展提醒谈话、诫勉谈话等，趁早纠治“未病”。

案件查处同步监督。聚焦办案“带出来”的问题，结合案件办理过程掌握调查对象本人或案件涉及到的其他监督对象家风情况，特别是对“一家两制”，做“夫妻档”“父子档”生意，任由妻儿在管辖范围内经营牟利，纵容、默许家人打着自己旗号大肆收受礼金礼物以及兄弟姐妹齐上阵，大搞家族式腐败等家风不正问题线索进行深挖、彻查。

明察暗访日常监督。聚焦日常“查出来”的问题，把家风建设作为日常监督的一项重要内容，综合运用专项检查、调查研究、主动约谈及谈话函询等方式方法，全方位对党员干部廉洁家风情况进行了解，全面掌握被监督单位开展家风建设情况和被监督对象及其配偶、子女及配偶思想、工作、生活情况。注重发挥社区监督作用，深入社区了解察访，将监督延伸至“八小时以外”。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）