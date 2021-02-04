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洛阳新设一所高职院校　计划今年9月招生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 11:35

　　洛报融媒记者18日从洛阳市教育局获悉，洛阳新设立一所高职院校——洛阳文化旅游职业学院，计划今年9月招生。

　　洛阳市教育局有关负责人介绍，教育部日前正式下发《教育部办公厅关于公布实施专科教育高等学校和成人高等学校备案名单》的函，公布了2021年度省级人民政府审批新设、更名、合并调整、撤销的专科层次高等学校和成人高等学校备案名单。我省将新设立5所高等职业学校，其中洛阳文化旅游职业学院名列其中。

　　洛阳文化旅游职业学院由原洛阳旅游学校、洛阳幼儿师范学校、洛阳市教师进修学校整合而成，经洛阳市政府、市教育局批准，并向河南省教育厅申报设置，初期开设具有洛阳特色的艺术教育、酒店管理、旅游管理、艺术设计等专业，计划今年9月招生。

　　洛阳文化旅游职业学院位于伊川县职教园区，总占地近500亩，建设有教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅、操场等设施，可容纳上万名学生。该校建成投用后可实现当地中职生、高中生就近接受高等职业教育，提升当地社会从业人员职业技能，拓宽继续教育培训渠道，助推洛阳职业教育发展步伐。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：马佳佳]
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