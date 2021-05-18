古寨是什么？就是像古村落一样的地方，但却不仅仅只是个村落，更是一个文化符号，蕴含了古藤老树的沧桑、小桥流水的静谧和数不尽的乡愁的滋味。

旅行，对有些人来说只是想找一个宁静的地方沉淀自己。

这样的话，不如来洛阳选个有味道的古寨吧！

古寨是什么？就是像古村落一样的地方，但却不仅仅只是个村落，更是一个文化符号，蕴含了古藤老树的沧桑、小桥流水的静谧和数不尽的乡愁的滋味。

走进寨门，穿行于似从岁月深处而来的老巷、老宅，抚摸百年风雨仍巍峨挺立的寨墙，聆听引人入胜传说故事。这里有纵横交错的街道，错落有致的瓦房，再配上湛蓝的天空、斑驳的树影，身在其中缓步慢行，沉淀情绪，追忆往事……

不得不说，这些看似平凡的古寨，就是有一种特别的味道，吸引着一拨又一拨游人流连忘返。

横水寨古建筑群

横水古寨

横水名称的由来历史悠久，称谓多有变更，如洪水、洪州、横州、横水店、古横州等，辛亥革命后才改为横水，沿用至今。其名字的由来说法不一，有一种认为天下之水多由西向东而流，但该村的两条小河恰是自南向北流，故曰横水。

古民居院落

孟津区横水古镇为豫西重镇，是洛阳西北商贸和军事重镇，有洛阳北大门之称。横水寨是横水古镇的核心区域，古寨地处高埠，背山临沟，三面环水，易守难攻，建有高高的寨墙和坚固的寨门，至今仍存有很多古建筑。

唐代宗宝应二年(公元763年)，皇帝调集各路兵马，令太子李适为兵马元帅，仆固怀恩为副元帅，东讨史朝义，数日之内唐军就直达洛阳北郊。先克怀州(现河南省沁阳市)，而后合兵横水。史朝义带领数万兵力，在横水寨外立下栅栏作为屏障，仆固怀恩在横水寨西侧布阵，最终大破史朝义，乘胜进军，攻克洛阳。

影壁墙局部

在清代，村南筑有厚约5至6米的土寨墙；村子东、西、北三面深沟边上也筑有厚土寨墙。这样，横水村这个盆地村由四面寨墙围起来，加上三面临沟，由东到北、由西到北的沟里河水潺潺，使整个横水寨地势险要，易守难攻。据记载，横水南寨墙在清代同治年间，由横水村民赵存廉率众兴建，以挡贼寇、匪患袭击。

雕刻着鹿、犀牛图案的门墩

清代建筑群位于横水古寨内，随着时间的变迁，部分清代建筑已经破损，但仍存有100多座古院落和祠堂等古建筑分布于正街、南街、北街等多条南北向街道两旁。这些清代建筑大多为二进或三进式院落，房屋为土坯墙体，外包有青砖，墙体内有木梁和立柱，脊高瓴逸，瑞兽威坐，砖雕精美。