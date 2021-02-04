洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

速看！洛阳市疾控中心发布疫情防控最新提醒：不前往中风险地区 积极接种疫苗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.18 10:37

　　18日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，该中心发布最新防控提醒：如无特殊情况，近期不前往安徽省的六安市和肥西县以及辽宁省的营口市和沈阳市，不前往中风险地区，做好个人防护，积极接种疫苗。

　　市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫说，近日，安徽省和辽宁省相继发现新冠肺炎本土疫情，安徽省六安市金安区浙东商贸城等地被列为全国中风险地区，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力持续存在。截至17日，全国现有17个中风险地区。为保障广大市民身体健康，巩固我市疫情防控成果，结合近期国内疫情特点，特温馨提示如下：

　　一、近期有中高风险地区旅居史的人员来洛或返洛后，请第一时间向居住地所在社区(村)和单位报告，并配合做好疫情排查、核酸(血清抗体)检测、医学观察等防控措施；中高风险地区关联区域人员入洛后，需纳入社区健康管理，落实疫情排查、核酸(血清抗体)检测、健康监测等措施。

　　二、近期广大市民如无特殊情况，不前往中高风险地区。拟从中高风险地区来(返)洛人员，应提前24小时主动向目的地所在社区(村)、单位报告相关情况。

　　三、广大市民要继续保持良好的个人防护意识，随身携带口罩，乘坐公共交通工具、进入人员较为密集或密闭、通风不良的场所时自觉科学佩戴口罩，全程做好防护。坚持勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、“一米线”等良好卫生习惯和健康生活方式。

　　四、如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，要佩戴一次性医用外科及以上级别口罩，及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗，就医过程应避免乘坐公共交通工具。就诊时请主动告知医生旅居史、接触史，便于及时排查。

　　五、接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效、最方便的手段。广大市民要坚持自身健康第一责任人的理念，按照社区(村)或单位疫苗接种工作安排，积极预约接种新冠病毒疫苗，保护个人及家人身体健康，共筑全民免疫屏障。

　　(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6月底前，洛阳中心城区至孟津、偃师高...
  • 洛阳加快建设“东方博物馆之都” 打造...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳兴洛湖公园：黑水鸡“带娃” 吸引...
  • 全市领导干部会议召开 传达学习习近平...
  • 孟津区城关镇朱庄社区：碾馔又飘香 农...
  • 洛宁这对夫妇苦寻34年的儿子 竟一直和...
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
  • 洛阳违停专项治理正在进行 来看看治理...
  • 洛阳新设一所高职院校 计划今年9月招生
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳加快建设“东方博...
    孟津区城关镇朱庄社区...
    赞！洛宁这条最美乡村...
    孟津老旧小区绽新颜 家...
    精彩热帖

    丰收在望

    初夏时节的洛阳印象

    鸟来福到

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605