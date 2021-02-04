速看！洛阳市疾控中心发布疫情防控最新提醒：不前往中风险地区 积极接种疫苗

18日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，该中心发布最新防控提醒：如无特殊情况，近期不前往安徽省的六安市和肥西县以及辽宁省的营口市和沈阳市，不前往中风险地区，做好个人防护，积极接种疫苗。

18日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，该中心发布最新防控提醒：如无特殊情况，近期不前往安徽省的六安市和肥西县以及辽宁省的营口市和沈阳市，不前往中风险地区，做好个人防护，积极接种疫苗。

市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫说，近日，安徽省和辽宁省相继发现新冠肺炎本土疫情，安徽省六安市金安区浙东商贸城等地被列为全国中风险地区，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力持续存在。截至17日，全国现有17个中风险地区。为保障广大市民身体健康，巩固我市疫情防控成果，结合近期国内疫情特点，特温馨提示如下：

一、近期有中高风险地区旅居史的人员来洛或返洛后，请第一时间向居住地所在社区(村)和单位报告，并配合做好疫情排查、核酸(血清抗体)检测、医学观察等防控措施；中高风险地区关联区域人员入洛后，需纳入社区健康管理，落实疫情排查、核酸(血清抗体)检测、健康监测等措施。

二、近期广大市民如无特殊情况，不前往中高风险地区。拟从中高风险地区来(返)洛人员，应提前24小时主动向目的地所在社区(村)、单位报告相关情况。

三、广大市民要继续保持良好的个人防护意识，随身携带口罩，乘坐公共交通工具、进入人员较为密集或密闭、通风不良的场所时自觉科学佩戴口罩，全程做好防护。坚持勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、“一米线”等良好卫生习惯和健康生活方式。

四、如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，要佩戴一次性医用外科及以上级别口罩，及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗，就医过程应避免乘坐公共交通工具。就诊时请主动告知医生旅居史、接触史，便于及时排查。

五、接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效、最方便的手段。广大市民要坚持自身健康第一责任人的理念，按照社区(村)或单位疫苗接种工作安排，积极预约接种新冠病毒疫苗，保护个人及家人身体健康，共筑全民免疫屏障。

(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 梁秀梅)