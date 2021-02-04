洛阳市《中国共产党统一战线工作条例》新媒体宣传月活动启动

为庆祝中国共产党成立100周年，推动新时代洛阳统一战线工作高质量开展，即日起至6月17日，洛阳市委统战部将在全市范围内开展为期一个月的《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)新媒体宣传月活动。

为庆祝中国共产党成立100周年，推动新时代洛阳统一战线工作高质量开展，即日起至6月17日，中共洛阳市委统战部将在全市范围内开展为期一个月的《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)新媒体宣传月活动。

据了解，本次活动将创新宣传形式，利用新媒体手段，实现线上学习、线上检测。通过开展多样化宣传，让全市广大党员干部、统战成员和各界群众的《条例》学习真正做到内化于心、外践于行。

有声《条例》我领学，以音频为媒，随时随地传播统战之声。今日起，此栏目将于“同舟河洛”及“洛阳发布”微信公众号开始更新，共计21期。市委统战部将委托专业主播录制《条例》音频版，鼓励更多党员干部、统战成员通过聆听有声《条例》专栏，加强《条例》学习。

学习《条例》我接力，以个人伊始，形成“蝴蝶效应”。5月20日起，以“学《条例》我接力”H5为依托，在全网发起学习《条例》接力活动，通过党内外人士和各界群众的朋友圈，形成“蝴蝶效应”，扩大《条例》的社会影响力和公众认知度，让更多人参与，让更多人在潜移默化中学习《条例》。

洛阳统战学《条例》线上专题，以内容为本，综合呈现活动整体。此线上专题将在洛阳网、洛阳统一战线网、同舟河洛微信公众号等平台推出，全面宣传《条例》内容。

《条例》答题我参与，将通过线上答题形式，检验各条战线、各领域学习《条例》的成果。市委统战部依据《条例》规定，将《条例》的重点内容进行归纳整理并设置题目，以线上答题的形式呈现，吸引大家广泛参与。感兴趣的用户可在6月2日—6月17日关注并进入“同舟河洛”微信公众号，点击“条例答题我参与”，进入答题小程序参与答题。

此次活动将在全市范围内掀起学习宣传《条例》及统战政策法规的热潮，全面展示习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，增进对统战工作的了解，提高对统一战线重要地位的认识，最大限度地调动一切可以调动的积极因素，团结一切可以团结的力量，把广大统一战线成员紧紧团结在一起，画出最大最美“同心圆”。(见习记者蔡怡荷/文)