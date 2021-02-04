洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市《中国共产党统一战线工作条例》新媒体宣传月活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2021.05.18 11:14

　　为庆祝中国共产党成立100周年，推动新时代洛阳统一战线工作高质量开展，即日起至6月17日，中共洛阳市委统战部将在全市范围内开展为期一个月的《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)新媒体宣传月活动。

　　据了解，本次活动将创新宣传形式，利用新媒体手段，实现线上学习、线上检测。通过开展多样化宣传，让全市广大党员干部、统战成员和各界群众的《条例》学习真正做到内化于心、外践于行。

　　有声《条例》我领学，以音频为媒，随时随地传播统战之声。今日起，此栏目将于“同舟河洛”及“洛阳发布”微信公众号开始更新，共计21期。市委统战部将委托专业主播录制《条例》音频版，鼓励更多党员干部、统战成员通过聆听有声《条例》专栏，加强《条例》学习。

　　学习《条例》我接力，以个人伊始，形成“蝴蝶效应”。5月20日起，以“学《条例》我接力”H5为依托，在全网发起学习《条例》接力活动，通过党内外人士和各界群众的朋友圈，形成“蝴蝶效应”，扩大《条例》的社会影响力和公众认知度，让更多人参与，让更多人在潜移默化中学习《条例》。

　　洛阳统战学《条例》线上专题，以内容为本，综合呈现活动整体。此线上专题将在洛阳网、洛阳统一战线网、同舟河洛微信公众号等平台推出，全面宣传《条例》内容。

　　《条例》答题我参与，将通过线上答题形式，检验各条战线、各领域学习《条例》的成果。市委统战部依据《条例》规定，将《条例》的重点内容进行归纳整理并设置题目，以线上答题的形式呈现，吸引大家广泛参与。感兴趣的用户可在6月2日—6月17日关注并进入“同舟河洛”微信公众号，点击“条例答题我参与”，进入答题小程序参与答题。

　　此次活动将在全市范围内掀起学习宣传《条例》及统战政策法规的热潮，全面展示习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，增进对统战工作的了解，提高对统一战线重要地位的认识，最大限度地调动一切可以调动的积极因素，团结一切可以团结的力量，把广大统一战线成员紧紧团结在一起，画出最大最美“同心圆”。(见习记者蔡怡荷/文)
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6月底前，洛阳中心城区至孟津、偃师高...
  • 洛阳加快建设“东方博物馆之都” 打造...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳兴洛湖公园：黑水鸡“带娃” 吸引...
  • 全市领导干部会议召开 传达学习习近平...
  • 孟津区城关镇朱庄社区：碾馔又飘香 农...
  • 洛宁这对夫妇苦寻34年的儿子 竟一直和...
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
  • 洛阳违停专项治理正在进行 来看看治理...
  • 洛阳新设一所高职院校 计划今年9月招生
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳加快建设“东方博...
    孟津区城关镇朱庄社区...
    赞！洛宁这条最美乡村...
    孟津老旧小区绽新颜 家...
    精彩热帖

    丰收在望

    初夏时节的洛阳印象

    鸟来福到

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605