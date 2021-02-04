樱桃、杏、桃......洛阳最新水果采摘地图来了

夏天来了，一波又一波的本地水果陆续熟了，樱桃、西瓜、桑葚......满满的夏天甜蜜味道！

夏天来了，一波又一波的本地水果陆续熟了，樱桃、西瓜、桑葚......满满的夏天甜蜜味道！

小编为您整理了洛阳最新的水果采摘点，不妨走出家门，挎上小篮子，一起去尝尝鲜吧！

一、黄杏

新安县石井镇介庄村

介庄村位于新安县城以北65公里的万山湖畔，山高谷深，土地贫瘠。特殊的地形地貌，黄河水滋养，昼夜温差大，正是黄杏种植的好环境，这里的黄杏个儿大、肉厚、色鲜、味美，因此远近闻名。

●路线推荐：从市区上连霍高速在新安县出口下后，沿省道246往北45公里至石井镇，往西北4公里到荆紫山，往东北10公里到介庄村。

高新区孙旗屯乡前五龙沟村

高新区孙旗屯乡前五龙沟村结合丘陵地貌，因地制宜大力发展沟域经济，种植耐旱的经济林木杏树。经过多年的发展和种植，全村已种植杏树4000余亩，每年举办的杏花文化旅游节、贡杏采摘节，吸引了一批又一批游客前来观光游览、采摘休闲。

●路线推荐：驾车可沿九都西路向高新区方向行驶，至九都西路与龙鳞路交叉口转入龙鳞路，继续向南行驶后转入前沟村道向西至前五龙沟村。

孟津水泉村

孟津城关镇水泉村，依托丘陵荒坡资源丰富的优势，引导群众大力调整种植结构，把经济效益好的太阳杏作为带动群众脱贫致富的主导产业来谋划。目前，全村种植的太阳杏已进入盛果期。

●采摘路线：王城大道→连霍高速→小浪底大道→水泉村

采摘小贴士：

杏虽美味，但不能多吃。杏肉味酸、性热。过食会伤及筋骨、勾发老病，甚至会落眉脱发、影响视力。若产、孕妇及孩童过食还极易长疮生疖。同时，由于鲜杏酸性较强，过食不仅容易激增胃里的酸液伤胃引起胃病，还易腐蚀牙齿诱发龋齿。建议每食3～5枚为宜。

这些食物不要和鲜杏一起吃：肥猪肉、牛肉、鸭肉、狗肉、海鲜、黄瓜、胡萝卜、榴莲等不能和鲜杏同吃。一起吃后会出现一些呕吐、发烧等身体不佳的现象。