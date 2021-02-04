@洛阳人！本周四，来这里免费检测血压计、人体秤啦

5月20日是第22个世界计量日。

5月20日是第22个世界计量日。洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局获悉，该局将于当天举办实验室开放活动，由专业人士免费为市民检测血压计(水银血压计或电子臂式血压计)、人体秤(家庭使用的体重秤)等器具，并现场解答大家在使用计量器具过程中遇到的问题。

活动将于当日9时开始，地点在洛阳市市场监管局西院(高新区卓飞路9号)。市民乘坐39、12、72、50、v5到华夏路春城路口西即可，咨询电话：64335700；64335997。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真)