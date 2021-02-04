王琰君调研伊滨区“一馆三中心”等重点项目建设工作

17日，市委常委、常务副市长王琰君调研伊滨区“一馆三中心”、万安山医院、豫西应急救援中心等重点项目建设工作，落实“马路办公”要求，协调解决项目推进中遇到的问题。

17日，市委常委、常务副市长王琰君调研伊滨区“一馆三中心”、万安山医院、豫西应急救援中心等重点项目建设工作，落实“马路办公”要求，协调解决项目推进中遇到的问题。

17日，恰逢奥林匹克中心混凝土浇筑封顶。王琰君实地察看该项目建设进度，向项目主体封顶表示祝贺，叮嘱有关负责同志要建管结合，接续抓好后续建设任务，着力打造高水平智能化的综合运动场馆。随后，王琰君先后察看了市科技馆新馆、国际会议展览中心、市文化中心等项目建设工地，强调要统筹盯进度、保安全、提生态各项工作，紧盯目标节点持续攻坚，落实安全生产各项制度要求，及早做好夏季工地防汛各项工作，提升国土绿化质量，力争项目早日完工发挥效益。要强化规划引领，完善功能配套，在重点场馆周边布局完善服务业态、基础设施，提升绿化、城市家具和城市景观，更好发挥会展经济、演绎经济的带商业、促发展综合效益。

王琰君还察看了万安山医院、豫西应急救援中心等项目建设情况。他强调，要扎实做好万安山生态修复，把增加有效绿量作为重中之重，统筹用好生态措施、工程措施，逐级建好台地、科学选择树种、加快修复进度，坚决守护好绿水青山。要做好万安山医院、豫西应急救援中心周边区域的统筹谋划，建好路网、完善配套，更好发挥重点项目综合服务带动作用。（洛报融媒记者 李东慧）