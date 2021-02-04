卜式：牧羊人的传奇人生 (洛阳古代商人)

在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。

在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。历史上，洛阳长期有“治产业，力工商”的传统，涌现出不少富商巨贾，也有人因替国分忧而名垂青史。现在，我们就来一睹他们的风采。

牧羊发家，无意仕途

在富商云集的西汉洛阳，卜式看上去并不起眼。毕竟，他只是个朴实本分的牧羊人。

然而，这个牧羊人受到了汉武帝的青睐。他被封为关内侯，还当上了御史大夫，位列三公。司马迁在《史记》中提到了他，班固也在《汉书》中为他作传，这是怎么回事？

让我们把目光拉回到2100多年前，看一看卜式的传奇人生。

史书中记载，卜式是洛阳人，靠种田、畜牧攒下了不少家业。双亲去世后，他和弟弟一起生活，等弟弟长大成人，他便把田宅、财物都留给弟弟，自己带着百余只羊进山了。

在山里十多年，卜式的羊群滚雪球般越来越大，有上千只。他又置了田产、宅院，生活十分富足。再看他的弟弟，已倾家荡产，穷困潦倒，他又多次把家产分给弟弟。

对卜式来说，牧羊可以让他发家致富，但钱财只是身外之物，他并没有看得很重。因此，当听说朝廷因连年对匈奴作战，财政入不敷出时，他便主动上书，请求捐出一半家产当军费。

汉武帝很高兴，忙派使者去问他有什么要求，朝廷尽量满足。

见了面，使者就问：“要当官吗？”卜式说：“我从小牧羊，不熟悉官场，不愿当官。”使者又问：“家里有冤要申吗？”卜式说：“我一向与人无所争，劝人向善，人缘很好，没有冤仇。”

使者很纳闷儿：“那你到底想要什么？”卜式知道自己被误会了，便说：“天子诛匈奴，愚以为贤者宜死节，有财者宜输之，如此而匈奴可灭也！”

这段话后来成为广为流传的名言。在牧羊人卜式看来，只要上下齐心，有力出力，有钱出钱，灭匈奴不是什么难事。

使者把这番话告诉了汉武帝。汉武帝深受感动，打算对卜式进行表彰，让天下人都来效仿他。可是，丞相公孙弘觉得不妥：“这不是人之常情。以这样的人教化百姓会扰乱法度，陛下千万不能答应他的请求！”

汉武帝犹豫了。卜式等了很久，始终没有等到朝廷的回复，他便继续回去牧羊了。