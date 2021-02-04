洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

卜式：牧羊人的传奇人生 (洛阳古代商人)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.18 09:13

　　在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。历史上，洛阳长期有“治产业，力工商”的传统，涌现出不少富商巨贾，也有人因替国分忧而名垂青史。现在，我们就来一睹他们的风采。

　　牧羊发家，无意仕途

　　在富商云集的西汉洛阳，卜式看上去并不起眼。毕竟，他只是个朴实本分的牧羊人。

　　然而，这个牧羊人受到了汉武帝的青睐。他被封为关内侯，还当上了御史大夫，位列三公。司马迁在《史记》中提到了他，班固也在《汉书》中为他作传，这是怎么回事？

　　让我们把目光拉回到2100多年前，看一看卜式的传奇人生。

　　史书中记载，卜式是洛阳人，靠种田、畜牧攒下了不少家业。双亲去世后，他和弟弟一起生活，等弟弟长大成人，他便把田宅、财物都留给弟弟，自己带着百余只羊进山了。

　　在山里十多年，卜式的羊群滚雪球般越来越大，有上千只。他又置了田产、宅院，生活十分富足。再看他的弟弟，已倾家荡产，穷困潦倒，他又多次把家产分给弟弟。

　　对卜式来说，牧羊可以让他发家致富，但钱财只是身外之物，他并没有看得很重。因此，当听说朝廷因连年对匈奴作战，财政入不敷出时，他便主动上书，请求捐出一半家产当军费。

　　汉武帝很高兴，忙派使者去问他有什么要求，朝廷尽量满足。

　　见了面，使者就问：“要当官吗？”卜式说：“我从小牧羊，不熟悉官场，不愿当官。”使者又问：“家里有冤要申吗？”卜式说：“我一向与人无所争，劝人向善，人缘很好，没有冤仇。”

　　使者很纳闷儿：“那你到底想要什么？”卜式知道自己被误会了，便说：“天子诛匈奴，愚以为贤者宜死节，有财者宜输之，如此而匈奴可灭也！”

　　这段话后来成为广为流传的名言。在牧羊人卜式看来，只要上下齐心，有力出力，有钱出钱，灭匈奴不是什么难事。

　　使者把这番话告诉了汉武帝。汉武帝深受感动，打算对卜式进行表彰，让天下人都来效仿他。可是，丞相公孙弘觉得不妥：“这不是人之常情。以这样的人教化百姓会扰乱法度，陛下千万不能答应他的请求！”

　　汉武帝犹豫了。卜式等了很久，始终没有等到朝廷的回复，他便继续回去牧羊了。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6月底前，洛阳中心城区至孟津、偃师高...
  • 洛阳加快建设“东方博物馆之都” 打造...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳兴洛湖公园：黑水鸡“带娃” 吸引...
  • 全市领导干部会议召开 传达学习习近平...
  • 孟津区城关镇朱庄社区：碾馔又飘香 农...
  • 洛宁这对夫妇苦寻34年的儿子 竟一直和...
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
  • 洛阳违停专项治理正在进行 来看看治理...
  • 洛阳新设一所高职院校 计划今年9月招生
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳加快建设“东方博...
    孟津区城关镇朱庄社区...
    赞！洛宁这条最美乡村...
    孟津老旧小区绽新颜 家...
    精彩热帖

    丰收在望

    初夏时节的洛阳印象

    鸟来福到

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605