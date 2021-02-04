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宜阳县“香鹿山镇——民俗休闲之旅”：乐道成为村民致富路（走最美乡村公路 游河洛田园风光）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.18 09:12
香谷康体乐道

　　我市首批10条最美乡村旅游路发布，“香鹿山镇——民俗休闲之旅”名列其中。近日，记者来到宜阳县，探访这条最美乡村旅游路的风采。

　　“‘香鹿山镇——民俗休闲之旅’主要旅游路线为香谷康体乐道，‘香’指的是赵老屯迷迭香民俗文化村，‘谷’是指宜阳县香鹿山凤凰谷公园。”宜阳县农村公路管理所所长张喜国说。

　　张喜国介绍，香谷康体乐道全长34.8公里，宽6.5米，其中行车道宽5米，自行车赛道、步行道宽1.5米。计划分三期建成，第一期10.8公里已完工，串联香鹿山镇赵老屯村、大柳树村、郭坪村等美丽乡村；目前占地2500多亩的凤凰谷公园已经对外开放，园内散养梅花鹿500余头、孔雀700余只，还放养有野鸡、锦鸡等动物，游客可免费入园参观。

　　香谷康体乐道很好找，在宜阳县李贺大道牌窑路口可看到香谷康体乐道入口，地面喷绘有鹿图案，沿乐道向北即可到达赵老屯迷迭香民俗文化村。

　　记者看到，赵老屯村的田地里种满了迷迭香，绿意盎然，空气中飘着迷迭香的气味。“这里以前是土路，村民出行不便，修建香谷康体乐道对我们来说是一件大好事。”赵老屯村村民赵东东说，2018年，村里引进迷迭香，种植面积达2300亩，还开发了迷迭香茶叶、迷迭香精油、迷迭香面膜等产品。

　　目前，赵老屯迷迭香民俗文化村节假日能迎来上万人次游客，平时每天游客有3000人次左右。今年32岁的赵东东看到了商机，放弃在外打工，回到村里当起了讲解员，还负责网上直播等。他的妻子在家里开了农家饭店，生意红火。

　　离开赵老屯迷迭香民俗文化村，记者来到香谷康体乐道一期工程的终点凤凰谷公园。“凤凰谷公园依托宜阳县凤凰岭生态体育公园打造，生态体育公园占地3500多亩，2015年建成投用。”宜阳县凤凰岭生态体育公园办公室主任许冰冰说。

　　许冰冰介绍，除了凤凰谷公园，宜阳县凤凰岭生态体育公园还包括射击射箭基地、住宿区、拓展区、家鑫美术馆等，可满足游客游玩、食宿需求。

　　香鹿山镇大柳树村和郭坪村位于香谷康体乐道中段。惠水河穿村而过，在大柳树村形成多个湖面，景色宜人。

　　“郭坪村保留着有上百年历史的孙氏宗祠和郭坪人民公社旧址，还有一棵古皂角树、一口古井。”郭坪村党支部书记、村委会主任孙来国说，目前，郭坪人民公社旧址正在丰富藏品，将尽快向游客开放。

　　提起香谷康体乐道，孙来国很激动：“这条路不仅是洛阳市最美乡村旅游路，更是我们的致富路、幸福路。”

　　香谷康体乐道建成后，沿线村民的生活多了一些内容——早起沿着乐道跑步，晚饭后沿着乐道散步。

　　如今，郭坪村“两委”正积极谋划，在村里发展民宿、增加农家饭店数量，在乐道两侧栽种花木，让游客在郭坪村享受吃住游一站式服务。（记者 余子愚 通讯员 郝非非 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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