洛阳召开会议对全市汛期地质灾害防治工作进行部署

昨日上午，在收听收看全省2021年度汛期地质灾害防治工作视频会议后，我市召开会议对全市汛期地质灾害防治工作进行部署。 昨日上午，在收听收看全省2021年度汛期地质灾害防治工作视频会议后，我市召开会议对全市汛期地质灾害防治工作进行部署。 市委常委、市政府党组成员魏建平在会上指出，汛期地质灾害防治工作事关人民群众生命财产安全，要认清严峻形势，强化防治责任。各有关部门要按照职责分工，加强协调配合，形成工作合力，确保工作落到实处，对关系到群众生命财产安全的每一个隐患点，要高度重视、万分警惕，真正做到领导到位、人员到位、责任到位、措施到位。要夯实工作基础，筑牢防治防线，积极开展地质灾害培训演练，增强干部群众防灾减灾意识和临灾自救互救能力；要加大地质灾害防治宣传力度，持续做好地质灾害巡查排查。要完善地质灾害防治领导体制，加强工程项目建设监督管理，加强对工程建设活动中地质灾害防治工作的监管。要落实各项制度，提升防治水平，构建全域地质灾害防治机制，继续完善县、乡、村、组四级地质灾害防治网络系统，构建全民参与的群测群防体系，持续做好地质灾害会商预警，严格落实汛期值班值守制度，不断提升预警监测技术水平，提高地质灾害防治工作的能力和效率，切实保障人民群众生命财产安全。（记者 李岚 通讯员 郭静阁）