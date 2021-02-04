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洛阳市总工会今年第二期家政服务培训班开始报名！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.18 09:51

　　好消息：市总工会2021年度家政服务培训班第二期开始接受报名啦。市总工会家政服务培训班对学员一律实行免费培训、免费提供教学用具、考试合格后颁发证书并推荐就业。

　　招生范围：凡工会常态化帮扶的困难职工及其家庭成员(含配偶、子女)，加入工会组织的农民工，下岗职工、转岗待岗职工，年龄在16周岁以上、55周岁以下，身体健康，有意从事家政服务的人员，均可报名参加培训。报名者需要提供详细的个人资料备案(身份证复印件2份，近期彩色照片2英寸1张、1英寸1张)。

　　培训内容：老人护理、病人护理、孕产妇护理、婴幼儿护理、家庭保洁、家庭烹饪、急救等家政服务员课程。

　　报名时间：自即日起报名。

　　报名地址：市职工活动中心培训学校(西工区王城大道与凯旋西路交叉口工人俱乐部院内南楼304室)。市区乘8路、9路、17路、30路、34路、46路、59路、99路、101路、103路公交车可到。

　　报名电话：63345668、63345103

　　史老师13837939006

　　刘老师13663872207

　　(记者 宋扬)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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