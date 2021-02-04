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【河洛党史故事】三打抱犊寨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.18 08:30

　　1946年、1947年、1948年，我军3次攻打抱犊寨，最终彻底解放抱犊寨，500余名官兵在战斗中牺牲，“三打抱犊寨”成为豫西解放史上的浓墨重彩的一笔。

　　抱犊寨位于栾川县三川镇西，四周峭壁千仞，东南西北有崖，3条断壕被开辟为入寨通道，称为东寨门、北寨门和西寨门。寨子地形似簸箕，易守难攻。解放战争时期，当地匪霸盘踞抱犊寨，鱼肉百姓。

　　1946年，人民解放军奉命第一次攻寨。因地形不熟、缺医少粮，加之国民党派兵增援在即，人民解放军被迫撤离，“一打抱犊寨”失利。

　　1947年，在一个下着鹅毛大雪的夜里，“二打抱犊寨”的战斗打响了。我军虽处不利地形，但战士们想方设法杀敌。经过7天7夜激烈战斗，终因地势险要，抱犊寨仍未被攻克。

　　两次攻打抱犊寨没能成功，助长了当地匪霸的嚣张气焰。1948年，人民解放军奉命第三次攻寨。

　　前两次攻打抱犊寨都是主攻东寨门，这次则改为主攻北寨门。北寨门虽然地势险要，却是土匪疏于防范之地。突击部队扫清了山脚下的两道障碍，在靠近寨门处为攀崖攻寨部队提供火力掩护。然而，正当战士们架起云梯开始攀爬时，突然下起了大雨，溪流一样的雨水沿着北寨门崖壁浇下来，攻击再次受阻。

　　正面进攻不利，指挥部决定实施“围三缺一”、长期围困的作战方案。经过一个月的围困，敌人士气低落，弹尽粮绝，在求援无望、固守难保的情况下，选择弃寨出逃，被早已埋伏好的人民解放军围歼。

　　至此，风光秀丽的抱犊寨宣告解放。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：席倩倩]
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