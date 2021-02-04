围绕抓好项目场域精准发力—— 五论确保“十四五”新征程迈好第一步、见到新气象

开局起步，项目场域就是突破口。

开局起步，项目场域就是突破口。

一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会上，“围绕抓好项目场域精准发力”被摆在突出位置加以推进。市委书记李亚强调，要充分发挥项目和场域载体在推动高质量发展中的支撑作用，加快汇聚资金、人才、技术等优质发展要素，积极抢占发展制高点。

一手抓项目建设“牛鼻子”、一手抓场域载体“强磁场”，这是高质量发展的“洛阳方程式”，更是洛阳面向“十四五”的战略部署。把项目作为重要抓手，把场域载体作为关键一招，致力构建中西部地区场域载体“强磁场”，吸引的是发展要素，优化的是产业结构，激发的是动能活力，直接赋能城市高质量发展，不仅事关当下，更事关长远。可以说，开局“十四五”、开启新征程，洛阳比任何时候都需要重大项目来“扛鼎”，都需要场域载体来“托举”。

项目和场域，“两手都要抓，两手都要硬”。从年初谋划“十四五”蓝图明确一手抓项目建设、一手抓场域载体，到前不久专门召开会议研究部署场域载体建设，再到这次会前又安排一天时间进行重点项目观摩督导，洛阳念兹在兹“两手抓”，把重点项目和场域载体抓在手中、扛在肩上，凸显出只争朝夕、不等不靠的拼抢精神，传递出精准施策、务求实效的鲜明导向。

精准发力，方能事半功倍。不妨看看我们身边“看得见的哲理”——

比如宜阳，近年，该县项目场域建设围绕主导产业转，谋划了航空航天智创产业园，着力打造航空航天闭环产业链，成功招商引进23家企业进驻，演绎了“从无到有，从有到优”的产业成长故事。实践证明，项目场域建设聚焦聚力、善谋善成，就能引来优质发展要素的快速汇集，提升发展能级。

再如伊滨，第一季度，该区突出“双高引领”，投资230亿元，新上高端制造业项目16个，已竣工投产8个，加快建设一批高端服务业项目和专业园区场域载体，助推了“明日新城”加速崛起。实践证明，向高处攀、与强者比、跟快的赛，把项目场域清单写长写实，就是“城长”的最美“年轮”。

由此可见，“精准”，就是求解“洛阳方程式”的答案。只有对接时代潮流和发展战略，找准自我定位，项目场域建设才能乘势而上、发力精准，进而厚植优势赢得先机，真正走出一条洛阳特色的高质量发展路子。

常言道，“牵牛要牵牛鼻子”，扭住关键精准发力，项目建设要真正担起“责”、突出“谋”、强化“干”、注重“效”，在建项目要挂图作战、强力攻坚，拟新开工项目要细化前期、尽早开工，竣工项目要及时验收、搞好配套，持续谋划一批投资大、效益好、带动性强的重大产业项目。场域载体建设要坚持“谋”“争”“建”“用”一体推进，切实弄清主攻方向，抓好功能挖掘和系统集成，充分发挥场域载体在汇集发展要素、创造发展红利上的作用。

星光不问赶路人，时光不负奋进者。

历史的时针铿锵跳动，奋进的战鼓隆隆擂响。把重点项目盯得更紧，把场域载体抓得更牢，雷厉风行去干，久久为功去做，打造高质量发展“强支撑”，激发高质量发展“强动能”！(洛平)