制造业高质量发展的“洛阳路径”愈加清晰（逐梦百年 出彩洛阳）

制造业是实体经济的主体，是推动经济长期稳定增长的核心引擎。近年，我市深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，积极发挥新产业、新业态、新模式、新动能的示范带动作用，大力推动工业稳增长和转型升级，在加速构筑全国先进制造业基地工作上探索出独具特色的“洛阳路径”。

中国一拖生产车间

制造业是实体经济的主体，是推动经济长期稳定增长的核心引擎。近年，我市深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，积极发挥新产业、新业态、新模式、新动能的示范带动作用，大力推动工业稳增长和转型升级，在加速构筑全国先进制造业基地工作上探索出独具特色的“洛阳路径”。

“十三五”以来，我市制造业增加值年均增长10%。全市制造业发展呈现出规模总量持续扩大、质量效益整体提升、主导产业优势突出、特色园区错位发展、企业活力显著增强的良好态势。

实施创新，打造“洛阳制造”金字招牌

近日，来自国务院办公厅的一则通报令人振奋——洛阳获评2020年工业稳增长和转型升级成效明显市。我市由此连续三年获得“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显”督查激励，成为全国第二个实现该项荣誉“三连冠”的地方。

连续三年进入督查激励名单，为我市以制造业高质量发展为主题，奋力构筑全国先进制造业基地提供了强劲助力，标志着我市在工业稳增长和转型升级方面取得持续突破，而实施创新正是其中的动力源泉。

围绕提升制造业创新能力，我市近年积极开展创新发展攻坚行动，着力打通“四个通道”，促进“四链融合”，加强关键核心技术攻关，迄今全市创新平台载体达到2671家，较“十二五”末翻两番，引进培育创新创业人才团队24个，高新技术产业增加值占工业比重达46%。

各类创新载体不断扩充。郑洛新国家自主创新示范区建设有序推进，为培育创新主体提供优质资源；国家农机装备创新中心在我市顺利落地，河南省轴承创新中心获批省级制造业创新中心，也为我市推动相关产业发展提供了新的沃土。

关键技术和产品研发接连突破。中国石化洛阳工程有限公司参与的煤化工技术开发及应用项目获国家科技进步一等奖，LYC高铁轴承等9个项目入选国家工业强基示范项目，河柴重工柴油机等115个项目入选国家、省首台(套)重大技术装备……随着大飞机、蛟龙、天宫等大国重器上时刻闪耀我市创新成果身影，“洛阳制造”这块招牌含金量十足。