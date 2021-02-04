洛阳广大党员干部群众认真学习领会习近平总书记重要讲话精神

连日来，洛阳广大党员干部群众通过各种形式认真学习领会习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神。

连日来，洛阳广大党员干部群众通过各种形式认真学习领会习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神。大家纷纷表示，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，用实干去创造，以奋斗来作答，把习近平总书记的殷殷嘱托转化为发展的实际成效。

连霍二广高速联络线(新安至伊川高速)是我市西南方向一条新建的交通大动脉，也是河南省首个引入央企投资并成功付诸实施的高速公路项目。负责该公路建设运营的中铁(河南)新川高速公路有限公司党工委书记、董事长房会彬表示，将牢记习近平总书记关于重大工程项目“功在当代、利在千秋”指示要求，认真履行投资建设主体责任，大力弘扬工匠精神，安全、优质、高效建好连霍二广高速联络线(新安至伊川高速)，让沿线人民在幸福大道上越走越开阔，为高质量建设现代化洛阳都市圈提供强有力的交通支撑。

习近平总书记关于特色产业发展的指示要求，令洛阳生生农牧科技有限公司经理董晓波振奋不已。他表示，下一步，公司将把开展的“自驾游”“亲子游”“研学游”三大主题活动与科普宣传深度融合，使科普宣传活动实现常态化，并形成生生奶业科普特色文化，把生生科普教育基地打造成孟津乃至洛阳科普宣传的一道亮丽风景线。

“做好本职工作，对每一块水表认真查抄、对每一位客户耐心答疑，便是最好的作答。”洛阳北控水务集团有限公司涧东服务营销分公司的李继波说，作为一名供水企业的普通党员，他将认真领会习近平总书记重要讲话精神，始终牢记为人民服务宗旨，以真诚服务守护人民之心。

“无论做什么工作，只要按照总书记的指示要求去做，方向就明、路子就正、前景就广阔！”有着30多年党龄的洛阳敬业会计师事务所党支部书记杨社环表示，这些年，该事务所积极投身洛阳城市建设大潮，由其承担预决算的省市重点项目遍布洛阳。下一步，将旗帜鲜明讲党性，坚持不做假账、不做错账，为洛阳副中心、都市圈建设而敬业奉献。

习近平总书记在视察时指出，要挖掘月季、艾草等当地资源优势，发展富民特色产业。宜阳作为农业大县，近年在保障粮食安全的前提下，培育发展艾叶、花椒、中药材、迷迭香、优质烟叶等特色种植65万亩，形成了独特的产业优势。市人大常委会副主任、宜阳县委书记安颖芳表示，下一步，宜阳将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，发挥既有优势，进一步壮大宜阳富民特色产业；依托香鹿山香谷、莲庄七彩花海等15条市县级沟域经济示范带，大力发展生态采摘、休闲农业、乡村旅游、养生养老等多种业态，拓展产业链，带动群众增收致富；持续加强与天津红日药业、天之艾、洛阳迷迭香农业开发公司等龙头企业合作，进一步提升价值链，做大做强中药材深加工、艾条艾绒艾柱等艾草制品、迷迭香精油制品、花椒芽茶叶等农产品精深加工业，叫响“宜阳不一样”农业特色品牌。(记者 孙自豪)