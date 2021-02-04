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洛阳：优化“一网通办”服务 全面推广电子营业执照应用（优化营商环境看行动——聚焦重点 持续攻坚）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.18 08:25

　　开栏语

　　近日，我市印发《洛阳市营商环境优化提升行动方案(2021版)》(以下简称《方案》)，明确今年营商环境优化提升方面的各项目标任务。自今日起，洛阳日报开设《优化营商环境看行动——聚焦重点 持续攻坚》栏目，选取重点领域工作方案的目标、主要举措和保障措施，对营商环境优化提升方案进行解读，敬请关注。

　　2021年，我市将以推行商事制度改革为抓手，以效能最高、用时最短为着力点，大力推广电子印章、电子证照应用，持续减时限、减材料，推动我市开办企业指标再提升、再优化、再创新；将员工参保登记、住房公积金企业缴存登记、企业银行开户等事项纳入“一网通办”服务范围，扎实推动全市营商环境持续优化。

　　优化网上服务，企业开办“一网通办”

　　昨日上午，在孟津区政务服务中心企业开办专区，几名打算开办企业的群众正在电脑上进行在线申请。“无须再到服务窗口提交纸质材料。”一名市场监管部门的工作人员说，他们收到申请后，通过“一网通办”服务平台和公安、税务、社保等多个部门进行信息共享，最终在发证窗口将营业执照、公章、税控设备和发票同时发放。

　　登录一个平台、填报一次信息……我市企业开办服务越来越便利，通过整合设立登记、印章制作、申领发票等企业开办事项和网上服务资源，真正实现了企业从设立到退出“零纸张”“零跑路”“网上办、不见面”。

　　线上“一网通办”，线下“一窗办理”。为了方便群众自主选择企业开办申请方式，我市各级政务服务中心设立企业开办专区，前台综合受理收取一套材料，后台分类审批多部门联动，办结后统一窗口出件，所有事项“一次办妥”。《方案》要求，今年将持续开展企业开办线上线下融合服务，积极推行企业开办线下“一窗办理”，在市县两级政务服务中心设立企业开办专区，通过寄递、自助打印等方式实现相关业务“零跑腿、不见面”办理。

　　压缩时间减少环节，降低企业开办成本

　　上午提交企业开办申请，下午就领到了营业执照和免费刻制的印章。昨日下午，在洛龙区政务服务中心大厅，市民李先生对这样的高效服务连声称赞。

　　去年6月，我市减环节、减时限、减材料、减成本，将企业开办时间压缩至一个工作日，耗时全省最短。

　　《方案》指出，今年我市将进一步压缩时间，推动市县两级企业开办业务一个工作日内完成，同时把企业银行开户纳入“一网通办”，具备条件的地方可在确保工作质量前提下实现“立等可取”“上门服务”。

　　降低企业开办成本，刻制印章“一分不掏”。自去年11月起，市民到位于新区的“市民之家”办理新开办企业(个体工商户除外)业务，可享受免费刻制首套四枚印章服务。《方案》明确，今年要进一步降低企业开办成本，取消公章刻制业审批数量限制，市县两级全部实现“为新开办企业免费刻制印章”。

　　大力推广电子营业执照、电子发票、电子印章应用

　　依照《方案》，今年我市将全面推广电子营业执照应用，作为网上办理企业登记、公章刻制、涉税服务等业务时的合法有效身份证明，提升企业在电子商务领域使用电子营业执照的便利性；继续推广增值税电子普通发票，积极推进增值税专用发票电子化；加快推进电子印章实现跨区域、跨部门应用管理。

　　市市场监管局相关负责人表示，该局将在深化“放管服”改革上持续发力，力争推动更多事项纳入开办企业集成事项，通过“一网通办”服务平台，使企业“少跑腿”或“不跑腿”，建立持续优化企业开办服务长效机制。（记者 李岚 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：席倩倩]
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