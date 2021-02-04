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阳光“上岗” 晴好天气重返 洛阳今日11℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.18 08:25

　　昨天，雨后初晴，天空蔚蓝，行走在洛阳城，一路皆是美丽的风景。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内晴好天气还将持续。预计今天晴天到多云，偏南风3级左右，气温11℃到28℃；明天多云，局部地区有雷阵雨，西南风3级，气温13℃到27℃。

　　中国天气网预报，上周末，在阴雨和冷空气影响下，我国北方多地降温明显。本周，我国北方阴雨消退，气温将显著回升，最高气温迅速回归25℃以上，东北南部到华北一带30℃以上的地方也将增多，18日前后达到近期高点。

　　需要注意的是，进入夏季，气温渐渐升高，细菌病毒趋于活跃，此时要在生活习惯等方面多加防范，保护健康。

　　首先，注意饮食卫生，预防食物中毒。气温高会加速食物的腐坏，饮食上要吃新鲜、干净的食品。

　　其次，注意用眼卫生，预防红眼病。红眼病在医学上称“急性结膜炎”，常见于春末夏初。该疾病传染性强，可通过手、毛巾等方式，在公共场所、人与人之间进行传播。预防红眼病，应注意用眼卫生。外出时可戴太阳镜，避免阳光、风、灰尘等刺激眼睛。

　　再次，注意降温补水，预防中暑。随着气温升高，户外活动容易引发中暑。外出时可以穿棉麻类的衣物，利于散热，同时注意及时补水，也可适当喝一些淡盐开水，补充体内丢失的盐分。此外，绿豆、薏仁、瓜果类食品也有助消暑。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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