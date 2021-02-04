洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国际博物馆日 看洛阳文物修复师如何“妙手回春”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.18 09:14

　　今天是“5·18”国际博物馆日，您打算去哪个博物馆看看？

　　作为“东方博物馆之都”，洛阳拥有各类馆藏文物约42万件(套)，其中不乏“国宝”级藏品。不过，在它们“入住”博物馆展厅之前，还需要进行一道至关重要的程序——文物修复。穿越千百年时光，文物往往覆盖尘埃、伤痕累累，得益于文物修复师的一双巧手，它们被重新唤醒、恢复神采。

　　今天，记者邀请市文物考古研究院文物保护修复中心的专家为大家精心挑选了一组文物修复前后的对比照，一起来看看“文物医生”妙手回春的高超技艺吧！

踩鬼天王俑（唐代）

　　踩鬼天王俑(唐代)

　　●出土时间：2012年

　　●出土地点：洛阳市龙门大道与关林路交叉口西南角

　　●文物介绍：这件踩鬼天王俑高123厘米，重23.4千克，器型高大，造型精美，十分罕见。当初文物修复师从两大箱文物碎片中，根据花纹、颜色、形状等进行分类，挑选出200多块碎片，一块块拼接起来。

　　●文物修复师：张婉舒、常娜

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6月底前，洛阳中心城区至孟津、偃师高...
  • 洛阳加快建设“东方博物馆之都” 打造...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳兴洛湖公园：黑水鸡“带娃” 吸引...
  • 全市领导干部会议召开 传达学习习近平...
  • 孟津区城关镇朱庄社区：碾馔又飘香 农...
  • 洛宁这对夫妇苦寻34年的儿子 竟一直和...
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
  • 洛阳违停专项治理正在进行 来看看治理...
  • 洛阳新设一所高职院校 计划今年9月招生
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳加快建设“东方博...
    孟津区城关镇朱庄社区...
    赞！洛宁这条最美乡村...
    孟津老旧小区绽新颜 家...
    精彩热帖

    丰收在望

    初夏时节的洛阳印象

    鸟来福到

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605