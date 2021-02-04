国际博物馆日 看洛阳文物修复师如何“妙手回春”

今天是“5·18”国际博物馆日，您打算去哪个博物馆看看？

今天是“5·18”国际博物馆日，您打算去哪个博物馆看看？

作为“东方博物馆之都”，洛阳拥有各类馆藏文物约42万件(套)，其中不乏“国宝”级藏品。不过，在它们“入住”博物馆展厅之前，还需要进行一道至关重要的程序——文物修复。穿越千百年时光，文物往往覆盖尘埃、伤痕累累，得益于文物修复师的一双巧手，它们被重新唤醒、恢复神采。

今天，记者邀请市文物考古研究院文物保护修复中心的专家为大家精心挑选了一组文物修复前后的对比照，一起来看看“文物医生”妙手回春的高超技艺吧！

踩鬼天王俑（唐代）

踩鬼天王俑(唐代)

●出土时间：2012年

●出土地点：洛阳市龙门大道与关林路交叉口西南角

●文物介绍：这件踩鬼天王俑高123厘米，重23.4千克，器型高大，造型精美，十分罕见。当初文物修复师从两大箱文物碎片中，根据花纹、颜色、形状等进行分类，挑选出200多块碎片，一块块拼接起来。

●文物修复师：张婉舒、常娜