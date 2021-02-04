“5·18”国际博物馆日 这里有个报刊文献展邀您参观

5月18日是国际博物馆日，洛报融媒记者从洛阳金石文字博物馆获悉，当天，这里将推出“百年辉煌——庆祝中国共产党建党100周年红色报刊文献展”。
5月18日是国际博物馆日，洛报融媒记者从洛阳金石文字博物馆获悉，当天，这里将推出“百年辉煌——庆祝中国共产党建党100周年红色报刊文献展”。
5月18日是国际博物馆日，洛报融媒记者从洛阳金石文字博物馆获悉，当天，这里将推出“百年辉煌——庆祝中国共产党建党100周年红色报刊文献展”。
展览共分为“峥嵘岁月”“日新月异”和“不忘初心”三部分，该博物馆从馆藏藏品中挑选出各种报刊、文献及其他红色展品200余件，精心布展。
展品既有新中国成立前反映我党浴血奋战的《东北日报》《晋察冀日报》等报刊,又有新中国成立后反映国家建设日新月异的《平原日报》《湖南青年报》等报刊，还有洛阳本地宣传部门出版的红色文献资料。
大家可以通过一张张发黄的老报纸、一本本经过岁月洗礼的旧文献、一枚枚饱含红色记忆的纪念章，追忆我党光荣的革命历史，感知伟大的奋斗历程。
洛阳金石文字博物馆位于中国国花园内，如果您感兴趣，可以去看看。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605