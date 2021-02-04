赞！洛宁这条最美乡村旅游路成乡村振兴“引擎”

近日，记者走进洛宁，探访全市首批最美乡村旅游路之“浪漫嶕峣——花海骑游之旅”。

最美乡村旅游公路标志牌

近日，记者走进洛宁，探访全市首批最美乡村旅游路之“浪漫嶕峣——花海骑游之旅”。

该线路全长近30公里，包含嶕峣山、春山溪谷等景点，以上胡线为主。

如今，在洛宁，上胡线大名鼎鼎。这条乡村公路沿途景色如画、带动能力强，已成为当地群众的致富路。

最美乡村旅游公路

上胡线，实际上是045县道，位于洛宁县小界乡境内，东接249省道三邓线，西连126县道梯马线，沿嶕峣山绵延21公里。

上胡线景色优美——“三季有花、四季常青、景不断链、绿不断线”。5月正是当地最美时节，记者来到上胡线起点。目之所及，7.5米宽的沥青路面在山间蜿蜒起伏，犹如一条黑色飘带；公路驿站和景观平台规划有序，如同镶嵌在公路上的明珠；抬眼望去，白色烟雾笼罩在绿色的嶕峣山上，令人心旷神怡……