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让洛阳音乐走向国际！市音乐家协会国际交流基地揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.17 21:24

　　5月16日上午，由洛阳市文联主办，洛阳市音乐家协会和老城区归国华侨联合会承办的洛阳市音乐家协会国际交流基地揭牌暨古琴专业委员会成立大会在古都科创园举行。

　　该国际交流基地的成立，为更好地对外传播优秀中华文化、讲好中国故事和洛阳故事、在海内外广泛传播洛阳的发展理念和愿景、促进洛阳同海外的深化合作、增进友好往来夯实了平台基础。

　　杨虹当选洛阳市音乐家协会古琴专业委员会主任。成立大会结束后，洛阳市音乐家协会走进侨企进行慰问演出，古琴曲《流水》、琴箫合奏《寒山僧踪》、古筝曲《渔舟唱晚》等优美的乐曲，让大家陶醉其中。(洛报融媒记者 余子愚)(洛阳市音乐家协会供图)
[ 责任编辑：崔利利]
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