全市领导干部会议召开 传达学习习近平总书记重要讲话指示精神 李亚主持会议并讲话

17日，全市领导干部会议召开，传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及全省领导干部会议精神，安排部署我市学习宣传贯彻工作，动员全市上下牢记嘱托、提升站位，凝心聚力、真抓实干，确保习近平总书记重要讲话和指示精神在洛阳落地生根、形成生动实践，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

17日，全市领导干部会议召开，传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及全省领导干部会议精神，安排部署我市学习宣传贯彻工作，动员全市上下牢记嘱托、提升站位，凝心聚力、真抓实干，确保习近平总书记重要讲话和指示精神在洛阳落地生根、形成生动实践，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

市委书记李亚主持会议并讲话，市委副书记、市长刘宛康传达有关精神，赵会生、吴中阳、杨炳旭参加会议。

会议指出，习近平总书记这次来河南主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并视察工作，恰逢党史学习教育深入开展、党的百年华诞即将到来的历史节点，恰逢“十四五”开局起步、全面建设社会主义现代化国家新征程开启的关键时刻，恰逢新时代推动中部地区高质量发展的意见出台实施、中部地区加快崛起的重要关头，对推进南水北调后续工程高质量发展进行战略部署，对河南加强水源区保护、做好移民后续帮扶、抓好粮食生产、发展中医药、培育特色产业等提出一系列重要指示，充分体现了习近平总书记对“国之大者”的深远考量，充分体现了对河南人民的深情牵挂、对河南工作的一贯重视、对河南发展的关心厚望。习近平总书记的重要指示要求，对洛阳现代化建设指明了方向，提供了强大动力，让我们对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的理解更加深刻，广大干部群众备受激励鼓舞，信心决心更加坚定。

会议强调，学习宣传、贯彻落实好习近平总书记重要讲话和指示精神，是我们当前和今后一个时期的首要政治任务。全市各级各部门要把深入学习领会习近平总书记重要讲话和指示精神，同持续落实习近平总书记关于河南工作的一系列重要讲话和指示批示精神贯通起来，结合开展党史学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。要抓好传达学习，迅速将习近平总书记重要讲话和指示精神传达到每一个党组织、每一名党员干部和广大群众；要抓好宣传宣讲，结合庆祝建党100周年主题宣传教育系列活动，把习近平总书记期望嘱托用心传递出去，把全市上下干事创业的昂扬斗志持续激发出来；要抓好调查研究，力争在事关发展全局的重大问题上取得一批务实成果，推动学习不断走深走心走实；要抓好以知促行，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向走下去，用实干去创造，以奋斗来作答，把习近平总书记的殷殷嘱托转化为洛阳发展的实际成效。